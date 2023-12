Krajiny V4 budú naďalej podporovať Ukrajinu. Ministri obrany schválili spoločnú deklaráciu

Česká ministerka obrany Jana Černochová (ODS) to dnes povedala na tlačovej konferencii po rokovaní ministrov obrany V4, Stredoeurópskej obrannej spolupráce (CEDC) a krajín západného Balkánu. Krajiny V4 na rokovaní schválili spoločnú deklaráciu.

Keby krajiny poľavili v podpore Ukrajiny, bol by to signál, že Západ je slabý, uviedla po rokovaní CEDC Černochová. „Urobíme všetko možné pre to, aby sme Ukrajinu padnúť nenechali, hoci na agendu môžeme mať ako rôzne krajiny, najmä vo V4, odlišné názory,“ povedala Černochová. Krajiny sa podľa nej zhodujú v tom podstatnom.

Spoločná deklarácia obsahuje napríklad potvrdenie významu obrannej spolupráce V4, spoluprácu pri ochrane vzdušného priestoru Slovenska alebo nevyhnutnosť posilnenia domáceho obranného priemyslu. Ministri V4 sa zhodli aj na podpore Izraela a jeho práva na sebaobranu.

Maďarský minister obrany Kristóf Szalay-bobrovniczky na stretnutí prevzal od Česka predsedníctvo formátu CEDC, dôraz chce klásť na spoluprácu skupiny s krajinami západného Balkánu. Stabilita regiónu je podľa neho spojená so stabilitou strednej Európy, preto Maďarsko podporuje prijatie krajín západného Balkánu do Európskej únie, ako záruku stability regiónu.

V Prahe sa zišli zástupcovia celkovo 13 krajín, popri krajinách V4 tiež ďalších členov CEDC, teda Rakúska, Slovinska a Chorvátska. Časti rokovaní sa zúčastnili delegácie štátov západného Balkánu, konkrétne z Albánska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severnej Macedónska, Srbska a Kosova.

Rozpory medzi krajinami V4 v poslednom čase spôsobili, že Visegrádská skupina nevyvíja toľko spoločných aktivít ako v minulosti. Nezhody medzi krajinami V4 sa týkajú okrem iného rozdielneho postoja Maďarska k otázke vojny na Ukrajine vrátane dodávok zbraní krajine napadnutej Ruskom. Taktiež nový slovenský premiér Robert Fico po nástupe do funkcie zopakoval, že Slovensko nemá záujem vojensky podporovať Ukrajinu, ale ponúkne Kyjevu inú potrebnú pomoc.