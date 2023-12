Kandidátom na šéfa EK by mohol byť bývalý taliansky premiér Mario Draghi

Bývalý predseda talianskej vlády Mario Draghi by mohol byť kandidátom na post šéfa Európskej komisie (EK), uviedli talianske médiá s odvolaním na diplomatické kruhy z Bruselu a Paríža.

Je čas NATO! Čaputová ako pilotka, defilé lídrov aliancie v 'bojovej' verzii Video

Taliansky denník La Repubblica napísal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron podporuje kandidatúru 76-ročného Draghiho, ktorý bol v minulosti tiež šéfom Európskej centrálnej banky (ECB). Zdroje blízke Draghimu však uviedli, že on sám nemá o post predsedu EK záujem, píše agentúra Reuters. Brusel a ani Draghi na informácie denníka La Repubblica bezprostredne oficiálne nereagovali.

Čítajte viac Šéfka NATO? Politico zase spomenulo aj Čaputovú

Ursula von der Leyenová, ktorá vedie EK od roku 2019, by sa potom mohla podľa talianskeho denníka presunúť do čela Severoatlantickej aliancie (NATO), kde by vystriedala úradujúceho generálneho tajomníka Jensa Stoltenberga. Ten avizoval, že chce z postu šéfa NATO odísť. Jeho mandát bol opakovane predĺžený, najmä z dôvodu pokračujúcej vojne na Ukrajine.

Foto: SITA/AP, Roberto Monaldo Mario Draghi Mario Draghi na archívnej snímke.

O budúcom predsedovi Európskej komisie sa rozhodne po voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni 2024. Očakáva sa, že von der Leyenová na začiatku budúceho roka oznámi, či sa bude uchádzať o druhé funkčné obdobie, pripomína DPA.

Draghi bol talianskym premiérom od februára 2021 do októbra 2022 a na čele ECB bol v rokoch 2011–2019.