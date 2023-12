WSJ: Ukrajina stráca, ďalšej protiofenzívy možno nebude schopná do roku 2025

Ukrajina prechádza do defenzívy. Jej ozbrojené sily sa možno budú dlhší čas iba snažiť zastaviť ruský postup. Západní diplomati a vojenskí stratégovia tvrdia, že vyčerpaná krajina potrebuje čas na obnovu a možno nebude schopná podniknúť ďalšiu významnú protiofenzívu do roku 2025. Na svojom webe to napísal americký denník The Wall Street Journal (WSJ).