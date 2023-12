Rozsiahly požiar nemocnice neďaleko Ríma má štyri obete

Tamojšie médiá uviedli, že dvaja ľudia zahynuli v dôsledku otravy dymom a tretia osoba utrpela srdcový infarkt. Záchranné zložky objavili aj štvrtú obeť, ktorá zahynula ešte pred vypuknutím požiaru; okolnosti tohto úmrtia však neboli bezprostredne jasné. Boli to ľudia medzi 76 a 86 rokmi.

Dvaja zo zranených sa nachádzajú v kritickom stave, uviedli miestne úrady.

Príčiny požiaru, ktorý sa podarilo uhasiť v priebehu noci na sobotu, doposiaľ nie sú známe. Budova je podľa zasahujúcich hasičov úplne zničená, uviedol denník La Repubblica. Medzi vyše 200 evakuovanými pacientmi je aj sedem detí.

Ťažko zranených previezli na kliniky v okolí. Pacientov, ktorí utrpeli len ľahšie zranenia, previezli dočasne do športovej haly v blízkosti dotknutej nemocnice, kým ich nebudú môcť umiestniť do ďalších zdravotníckych zariadení.

Podľa prvých zistení požiar vypukol okolo 22.30 h na druhom poschodí nemocnice v meste Tivoli v miestach, kde bol uskladnený odpad. Plamene sa rýchlo rozšírili a zasiahli oddelenie urgentného príjmu a jednotku intenzívnej starostlivosti. Vo vyšších poschodiach nehorelo, ale hustý dym sa šíril aj tam, takže celá budova musela byť evakuovaná.

Evakuovaní, ktorých stav bol najvážnejší, boli prevezení do iných nemocníc. Tí, ktorých stav to umožňoval, boli prepravení do neďalekej telocvične, kde bolo zriadených 150 provizórnych lôžok. Pacienti pred požiarom ležali tiež na transfúznom oddelení, takže hasiči zachraňovali aj krvné vaky. Dym zasiahol tiež jednotku intenzívnej popôrodnej starostlivosti, odkiaľ bolo evakuovaných niekoľko novorodencov.