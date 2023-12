Zrazili sa lode Filipín a Číny. Vzájomne sa obviňujú, že tí druhí to urobili naschvál

Pri Taiwane sa takmer zrazila čínska loď s americkou. Incident sa odohral začiatkom júna 2023 Video Americké ozbrojené sily zverejnili video, ktoré ukazuje "blízke stretnutie" čínskeho plavidla s torpédoborcom USS Chung-Hoon v Taiwanskom prielive. Americké námorníctvo tvrdí, že jeho loď musela znížiť rýchlosť, aby sa vyhla kolízii, a obviňuje Čínu z porušovania pravidiel bezpečnej plavby v medzinárodných vodách. / Zdroj: US Navy

Manila tvrdí, že Čína svojím plavidlom úmyselne narazila do filipínskych zásobovacích lodí a tiež lode pobrežnej stráže. Jednej z nich pritom spôsobila „vážnu škodu na motore“. Naproti tomu Peking uviedol, že dve filipínske plavidlá nelegálne vstúpili vstúpili do čínskych vôd, a jedno z nich potom naschvál nabehlo do lode čínskeho námorníctva.

Podobné incidenty sa v regióne odohrávajú opakovane. Jeden bol hlásený tiež v sobotu.

Čína si nárokuje prakticky celé Juhočínske more, vrátane častí, na ktoré zároveň vznášajú nárok Filipíny, Vietnam, Indonézia, Malajzia a Brunej. Toto more je bohatým loviskom rýb, zrejme skrýva aj rozsiahle zásoby ropy a zemného plynu a vedú tade významné námorné trasy.

V roku 2016 Stály arbitrážny súd v Haagu, ktorý sa zaoberá obdobnými spormi o námorných zónach, rozhodol, že veľká časť čínskych nárokov je neopodstatnená. Peking však rozhodnutie odmieta uznať a dodržiavať.