ONLINE: Rusi útočili na Kyjev. Ukrajina chce nielen F-16, ale aj švédske gripeny

5:50 Kyjev rokuje so Štokholmom o možnosti získania stíhačiek Gripen švédskej výroby. Uviedol to v nedeľu hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat, ktorý však stav prebiehajúcich rokovaní nechcel komentovať, informovala agentúra DPA.

Ihnat poukázal na skutočnosť, že Švédsko plánuje nahradiť svoje doteraz používané gripeny novšími modelmi. Pripomenul tiež, že ukrajinskí piloti už tieto stíhačky otestovali.

Hovorca povedal, že ak by Švédsko súhlasilo s poskytnutím gripenov, bola by to pre ukrajinské vzdušné sily dobrá voľba.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril záujem o získanie stíhačiek Gripen počas augustovej návštevy Švédska. Švédsky premiér Ulf Kristersson vtedy uviedol, že Švédsko potrebuje svoje stíhačky na vlastnú obranu. Pri tejto téme viackrát poukázal na to, že Štokholm ešte stále nie je členom Severoatlantickej aliancie.

Žiadosť Švédska o vstup do NATO stále neratifikovali Turecko a Maďarsko.

Švédska vláda ešte v júni avizovala, že ukrajinským pilotom dá možnosť otestovať svoje gripeny, ktoré vyrába švédska firma Saab. Švédsky minister obrany Pal Jonson v septembri povedal, že skúsenosti z výcviku tvoria základ pri rozhodovaní, či by Švédsko mohlo darovať Ukrajine niektoré svoje gripeny.

5:45 Ukrajinská protivzdušná obrana v pondelok skoro ráno zostrelila ruské rakety pri novom bombardovaní Kyjeva a padajúce trosky zranili najmenej dvoch ľudí a poškodili obytný dom, uvádzajú ukrajinské úrady. Médiá informovali o sérii explózií a spustení protileteckého poplachu, ukrajinské letectvo hlásilo zničenie ôsmich ruských rakiet.

Vzdušným útokom ruskej armády čelí Ukrajina prakticky každú noc, ukrajinskí činitelia niekedy opisujú vlny desiatok rakiet alebo bezpilotných lietadiel. Tie bežne mieria aj na Kyjev, ktorý na konci novembra zažil jeden z najhorších náletov od začiatku ruskej agresie, keď na mesto podľa ukrajinskej armády Rusi vyslali 75 dronov iránskej výroby.

Nový úder prišiel podľa médií okolo 04:00 miestneho času (03:00 SEČ), keď sa mestom ozýval zvuk explózií nasledovaný výstražnými sirénami. Ukrajinské letectvo podľa agentúry Reuters neskôr uviedlo, že protivzdušná obrana zostrelila osem ruských rakiet.

Trosky podľa starostu Vitalija Klička dopadli do rôznych častí mesta. Na juhovýchode Kyjeva šrapnely poranili ženu a muža, na juhozápade zase časť rakety zasiahla strechu domu a spôsobila menší požiar, uviedol. Mŕtvych ukrajinské úrady bezprostredne po útoku nehlásili.