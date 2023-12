Indický Najvyšší súd potvrdil zrušenie autonómie Kašmíru

Najvyšší súd tak potvrdil zrušenie autonómie štátu Džammú a Kašmír, no uviedol, že by mu mala byť obnovená rovnaká štátnosť ako ostatným indickým štátom bez samostatných autonómnych práv, a to čím skôr. Podľa Najvyššieho súdu bolo špeciálne postavenie Kašmíru dočasným ústavným opatrením, ktoré parlament môže zrušiť.

Prezidentský dekrét z roku 2019 odoberá osobitný štatút Kašmíru a ruší článok ústavy č. 370 o udelení autonómneho štatútu himalájskemu regiónu Kašmír.

Najvyšší súd Indie reagoval na desiatky sťažností proti tomuto nariadeniu a následnému rozdeleniu regiónu na dva administratív­ne celky.

Zrušenie autonómie Kašmíru a Džammú sprevádzalo v roku 2019 zavedenie priamej vlády z Naí Dillí, masové zatýkanie ale aj úplný lockdown či výpadok komunikačných spojení, keď centrálna vláda posilňovala vojenskú prítomnosť v regióne v snahe zastaviť protesty.

Módího politika je v Kašmíre vnímaná veľmi kontroverzne, na celoindickej úrovni je podľa AFP oslavovaná. V jej dôsledku sa totiž podarilo z veľkej časti potlačiť desiatky rokov trvajúce povstanie v Kašmíre, ktoré si vyžiadalo desaťtisíce obetí.

Pred rozhodnutím súdu posilnili v celej indickej časti Kašmíru bezpečnosť. Módi v pondelok privítal rozhodnutie súdu ako historické.

Džammú a Kašmír je jediný indický región, v ktorom tvoria väčšinu moslimovia. Zároveň je centrom sporu medzi Indiou a Pakistanom, ktorý pretrváva od vzniku týchto dvoch štátov v roku 1947 po nadobudnutí nezávislosti od Británie. Historické územie Kašmíru je rozdelené prevažne medzi Indiu a Pakistan, pričom oba štáty si robia nároky na celý tento himalájsky región.