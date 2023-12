Porážka Ruska vedie cez Krym. Ako sa vojna začala, tak sa aj skončí, tvrdia odborníci

Ukrajinské špeciálne jednotky už o Krym bojujú s Rusmi Video Krym je Ukrajina. Ukrajinská vojenská spravodajská služba zverejnila video z výcviku, ale aj zo samotných akcií špeciálnych síl na území dočasne okupovaného Krymu. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

V článku pre magazín Foreign Policy Luke Coffey a Peter Rough z Hudsonovho inštitútu uvádzajú podobnú myšlienku, ale idú ešte ďalej. „Pravdou je, že neexistuje ľahká cesta von,“ píšu a tvrdia, že „jediný spôsob, ako odradiť Vladimíra Putina od jeho cieľa, je poskytnúť Ukrajine prostriedky na to, aby ho porazila na bojisku“.

Dvojica argumentuje, že Moskva „nemá záujem o akékoľvek skutočné zastavenie nepriateľských akcií“ a že akékoľvek prímerie „by slúžilo len jedinému účelu: dať svojim silám oddych pred obnovením nepriateľských akcií“. „Je tiež nerealistické myslieť si, že Putin by sa uspokojil s kontrolou nad piatimi regiónmi Ukrajiny, ktoré už anektoval,“ dodávajú.

„Samozrejme, Západ by sa mohol pokúsiť prinútiť Ukrajinu, aby postúpila Rusku veľké územia a milióny Ukrajincov v nádeji, že upokojí Putina, hoci Kyjev by sa takémuto kroku zúrivo a oprávnene bránil. Zničilo by to vzťah s Kyjevom, bojovú morálku na celej Ukrajine a vyvolalo by to pochybnosti o záväzkoch USA na celom svete. Posmelilo by to Putina, aby si vzal svoje zisky do vrecka a pokračoval ďalej," tvrdia odborníci.

Neúspešná ofenzíva? Zvíťazíme, veria stále Ukrajinci Video Protiofenzíva nebola úspešná. Ukrajinci však stále veria, že budú úspešní v boji proti ruským agresorom. Budú však potrebovať pomoc západných partnerov. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Tí dospeli k záveru, že „najkratšia a najpriamejšia cesta k víťazstvu Ukrajiny vedie cez Krym“. „Ukrajina musí byť vyzbrojená, vycvičená a vybavená s ohľadom na kampaň za polostrov. Tak ako sa vojna Ruska proti Ukrajine začala inváziou na Krym v roku 2014, tak sa aj skončí, až keď tam Ukrajina nakoniec získa kontrolu. Úpravou svojej stratégie môže Západ pomôcť Ukrajine dosiahnuť zásadný pokrok, oslabiť Rusko v Čiernom mori a načrtnúť cestu k ukončeniu tejto dlhej a krvavej vojny,“ zakončili Coffey s Roughom.