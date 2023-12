Kráľ džungle, ktorý má štvornohých synov, ide drasticky šetriť

Milei, ktorý má 53 rokov, upozornil, že neexistuje nijaká alternatíva k drastickým úsporným opatreniam. Jediná cesta je podľa neho liečba šokom. „Vieme, že v krátkodobom horizonte sa situácia zhorší. Potom však uvidíme ovocie nášho úsilia," citovala ho stanica BBC.

Nový líder má viacero prezývok: parochňa (pre jeho účes), šialenec (pre časté kontroverzné výroky); o sebe hovorí, že je kráľ džungle. Napriek tomu, že nie je ženatý, Argentína bude mať svoju prvú dámu. Milei pred voľbami povedal, že ňou bude jeho sestra Karina. Má k nej veľmi blízko, pretože ho v mladosti podporovala. Bola jeho oporou v časoch, keď mu rodičia nielen nadávali, ale ho aj bili. Približne desať rokov sa potom s nimi vôbec nerozprával, vravel, že ich vnímal tak, ako keby boli mŕtvi.

Milei síce vyrastal v katolíckom prostredí, ale nielenže zvykne kritizovať pápeža Františka, ale aj poškuľuje po judaizme. Zdôveril sa, že uvažuje, že by prestúpil z kresťanstva na židovskú vieru, ale tvrdí, že by to mal ťažké: „Bolo by pre mňa zložité dodržiavať sabat vo funkcii prezidenta," objasnil. (Sabat je u židovských veriacich deň odpočinku a modlitby, začína sa v piatok pred západom slnka a končí sa v sobotu po západe slnka.)

Povesť excentrického človeka Milei potvrdil hneď po zvolení za hlavy štátu, keď sa poďakoval svojim psom. Vlastní až päť anglických mastifov. Sú klonovaní z buniek jeho psa, ktorý pred šiestimi rokmi zomrel na rakovinu. „Sú to moje štvornohé deti," povedal o nich v jednom rozhovore. Pre klonovanie navštívil kliniku v USA, kde expertom zaplatil až 50-tisíc dolárov.

Ak Milei dodrží svoje predvolebné sľuby, potom v Argentíne zanikne až polovica ministerstiev. Hovoril, že sa v prípade volebného víťazstva chystá zrušiť až deväť z osemnástich rezortov vlády. Likvidácia čaká napríklad ministerstvá kultúry a školstva. Odstrániť chce dokonca aj centrálnu banku, o ktorej tvrdí, že výsostne slúži záujmom politickej kasty.

Svoje víťazstvo v prezidentských voľbách významom prirovnal k pádu Berlínskeho múru: tvrdí, že po desaťročiach úpadku štátu s prídu ním konečne lepšie časy, len si treba počkať nejakú dobu, než pominie nevyhnutná liečba šokom. „Budem zubami-nechtami bojovať, aby som vytiahol našu krajinu do novej éry prosperity," vyhlásil Milei počas inaugurácie. O inflácii hovorí ako o rakovine, ďalšou z oblastí, kde chce nasadiť svoje sily, je korupcia.

Výzvy stojace pred ním sú mimoriadne náročné. Stačí iba poukázať na to, že inflácia by mohla v tomto roku dosiahnuť v Argentíne hranicu 200 percent a v chudobe žijú až dve pätiny obyvateľov. Odporcovia nového prezidenta tvrdia, že má málo skúseností, aby dokázal zodpovedne riadiť štát. V politike sa pohybuje len niekoľko rokov. Zároveň mu vyčítajú kontroverzné návrhy, ako je napríklad zákaz potratov. Označujú ho za krajne pravicového populistu. Vyhlasuje tiež, že sexuálna výchova je marxistické sprisahanie, ktoré má za cieľ zničiť rodinné hodnoty.

Naopak, stúpenci hovoria, že Milei stelesňuje jedinú nádej, aj keď si uvedomujú, že najbližšie mesiace ich nečaká nič dobré. „Buď sa úplne otočíme alebo sa potopíme ako Titanik. Budeme sa musieť obetovať, ak chceme vidieť svetlo na konci tunela," citoval denník Guardian jeho voliča Emmiliana Garrida.

Veľa voličov si vybralo Mileiho ako menšie zlo, keď žiadnemu z prezidentských kandidátov nedôverovali. Mnohí sociológovia tvrdia, že zvlášť mladí Argentínčania sú znechutení, pretože dosiaľ nezažili v krajine obdobie hospodárskeho rastu a v„kráľovi džungle" vidia aspoň akú-takú nádej, že bude iný ako jeho politickí súperi. Do druhého kola volieb išiel Milei z druhého miesta. Vo finále však uspel. Svojho rivala, ministra hospodárstva Sergia Massu, jednoznačne porazil: vyhral s rozdielom 12 percent odovzdaných hlasov.

Samozrejme, že nikto netuší, ako dopadne úsilie nového prezidenta vysporiadať sa s vážnymi ekonomickými a finančnými problémami štátu, no takmer isté je, že po starom už nebude. „Nová krajina sa začína: či už lepšie alebo horšie, nič nebude rovnaké," napísal časopis Noticias.