Britský premiér Sunak sa ospravedlnil rodinám obetí pandémie koronavírusu

„Chcem len povedať, ako veľmi sa ospravedlňujem všetkým, ktorí počas pandémie stratili svojich milovaných a rodinných príslušníkov, ako aj tým, ktorí trpeli počas pandémie rôznymi inými spôsobmi v dôsledku prijatých krokov,“ uviedol Sunak.

„Je dôležité, aby sme sa poučili, aby sme sa mohli do budúcnosti pripraviť lepšie,“ dodal.

Vyšetrovanie skúma reakciu vlády na pandémiu a v jeho rámci vypovedalo už viacero svedkov o údajne chaotickom zákulisí vládnutia vtedajšieho premiéra Borisa Johnsona.

Sunak počas pandémie pôsobil v Johnsonovej vláde ako minister financií. Spočiatku bol chválený za to, ako pandémiu zvládol. Ozývajú sa však kritické hlasy, ktoré spochybňujú, či jeho snahy o rýchle znovuotvorenie ekonomiky nešli na úkor zdravia verejnosti. Podľa vyjadrenia jedného z vládnych poradcov mal údajne Sunak v tejto súvislosti vyhlásiť, že treba „ľudí jednoducho nechať zomierať,“ čo však súčasný premiér rozhodne popiera.

Vyšetrovanie sa zrejme bude zaoberať aj Sunakovým programom Eat out to help out (Jedz vonku a pomôž), ktorý mal počas pandémie podporiť návštevnosť reštaurácií, kaviarní a pohostinstiev. Program bol spustený auguste 2020 a podľa niektorých mohol prispieť k ďalšej vlne šírenia covidu v Británii.