V hre sú okrem F-16 aj stíhačky F/A-18. Priletia na Ukrajinu austrálske sršne?

Ovládnu nebo? Proti Rusom by Ukrajincom mohli pomôcť sršne Video Niektorí odborníci tvrdia, že lietadlá Hornet (Sršeň) F/A-18 by mohli byť pre Ukrajincov vhodnejšie ako stíhačky F-16. / Zdroj: US Marine Corps

Prvé správy o možnom dodaní stíhačiek F/A-18 z Austrálie sa objavili v júni tohto roka. Hoci Kyjev o ne v tom čase nežiadal a austrálska vláda ich neponúkala, ukrajinský veľvyslanec v Austrálii Vasyl Myrošnyčenko vtedy pre portál War Zone povedal, že sa skúma technický stav lietadiel. Austrálske letectvo ich totiž v rokoch 2017 až 2021 postupne vyradilo, keď prechádzalo na nové stíhačky F-35. Zostávajúcich 41 kusov F/A-18 uskladnili na základni Williamtown v Novom Južnom Walese.

Austrálske noviny Financial Review teraz napísali, že „Ukrajina čoskoro oficiálne požiada o tieto vyradené a uskladnené stíhačky F/A-18“. Podľa novín predstavitelia ukrajinského ministerstva obrany zaradili tento typ na zoznam zbraní, ktoré by chceli získať z USA. Zároveň sa rozhodli požiadať o tie austrálske po tom, čo nevyšla snaha presunúť ich americkej súkromnej spoločnosti. Stroje pochádzajú z polovice 80. rokov, no boli počas svojej kariéry v Austrálii modernizované.

Austrálska vláda pôvodne plánovala lietadlá zlikvidovať, ak sa ich nepodarí predať alebo presunúť. Keďže aj ich likvidácia by niečo stála, presunutie na Ukrajinu sa javí ako ekonomicky výhodnejšie. Ako pripomenul austrálsky generálmajor vo výslužbe Mick Ryan, je to navyše aj morálne. Na margo článku vo Financial Review na sociálnych sieťach napísal: „Austrálska vláda musí daňovým poplatníkom vysvetliť, čo je také zložité na tom, že stíhačky radšej hnijú v sklade, ako by mali slúžiť na vytlačenie (zostrelenie) ruských lietadiel, ktoré vypúšťajú rakety zámerne zabíjajúce ukrajinských civilistov“.

Podľa novín bolo zo 41 uložených lietadiel identifikovaných 14, ktoré sú v najlepšom technickom stave. Zjavne to vyplynulo z prieskumu, o ktorom v lete hovoril veľvyslanec Myrošnyčenko. Týchto 14 kusov by mohlo byť v priebehu štyroch až šiestich mesiacov opätovne uvedených do letuschopného stavu. Ich technická životnosť by sa predĺžila približne o dva roky. Zvyšné lietadlá by poslúžili ako zdroj náhradných dielov. Spomínané obdobie cca pol roka, počas ktorého by sa lietadlá opravovali, by sa mohlo využiť na preškolenie ukrajinských pilotov. Tým by sa nestrácal drahocenný čas.

Ukrajinci presadnú do stíhačiek F-16. Čo musia zvládnuť na boj s Rusmi? Video Otočka, vývrtka, únik. Ukrajinskí piloti prechádzajú výcvikom na stíhačkách F-16. / Zdroj: US Air Force

Lietadlá F/A-18 Hornet sú pre Ukrajinu ideálnou voľbou z viacerých dôvodov. Písmená v typovom označení znamenajú, že ide o stíhací (F ako Fighter) a útočný (A ako Attack) viacúčelový stroj. Ten bol od začiatku vyvíjaný aj na útoky proti pozemným cieľom, a nemuseli ho teda na tento účel prispôsobovať neskôr ako F-16. Bol tiež vyvíjaný primárne pre americké námorníctvo a operácie z lietadlových lodí. Jeho podvozok je teda mimoriadne pevný, aby zniesol štarty z katapultov a tvrdé pristátia na palube. Na Ukrajine tak môže bez problémov pôsobiť z núdzových letísk.

Ďalšia možná výhoda, hoci zatiaľ len hypotetická, spočíva v tom, že F/A-18 používa aj Fínsko, ktoré má momentálne 55 strojov. Helsinki sú veľkým podporovateľom Kyjeva. Ako náhradu si už objednali nové americké stroje F-35, no prvé z nich dorazia až v roku 2026. Vďaka tomu je však možné, že niekedy v budúcnosti sa v ukrajinských farbách ocitnú aj fínske F/A-18. V marci to počas návštevy Kyjeva naznačila aj vtedajšia fínska premiérka Sanna Marinová.