Navaľného presunuli z väzenia, nie je známe kam. USA sú znepokojené

Väzneného ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného presunuli z trestaneckej kolónie Melechovo a nie je známe, kde sa nachádza. Uviedla to jeho hovorkyňa Kira Jarmyšová s tým, že predstavitelia zariadenia uviedli, že ho tam už neevidujú.

Navaľného, ktorý si odpykáva 19-ročný trest za odsúdenie za extrémizmus, by mali previezť do trestaneckej kolónie s najvyšším stupňom stráženia. Presuny do ruských väzníc sú známe tým, že trvajú dlho, niekedy až týždne, nie je počas nich prístup k väzňom a informácie o mieste ich pobytu sú obmedzené alebo nedostupné.

Skôr počas dňa Jarmyšová uviedla, že jeho spojenci ani právnici už šesť dní od Navaľného nič nepočuli. Ako vysvetlila, v pondelok sa mal prostredníctvom videospojenia objaviť na súde, ale nestalo sa tak. O tom, že je ťažké nadviazať kontakt s Navaľným hovorila Jarmyšová už minulý týždeň. Poukázala pritom na to, že bol nedávno chorý.

Navaľnyj by mal „byť okamžite prepustený“

Spojené štáty sú správami o Navaľnom hlboko znepokojené, podľa agentúry AFP o tom v pondelok informoval hovorca Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Navaľnyj by podľa Kirbyho mal „byť okamžite prepustený“, avšak „v prvom rade nemal byť nikdy uväznený“.

V rozhovore s novinármi, ktorí cestovali s prezidentom USA Joeom Bidenom na palube lietadla Air Force One do Filadelfie, Kirby dodal, že Biely dom bude spolupracovať s veľvyslanectvom USA v Moskve, ktoré bude zisťovať ďalšie informácie o osude Navaľného.

Celkový vývoj v Navaľného prípade Jarmyšová označila za znepokojujúci aj vzhľadom na jeho zdravotný stav. Informovala, že Navaľného nedávno postihla náhla nevoľnosť a museli mu podať infúziu.

V Melechove už Navaľného ako väzňa „nevedú“

Jarmyšová v pondelok podvečer na sociálnych sieťach napísala, že vo väznici IK-6 v obci Melechovo vo Vladimírskej oblasti už Navaľného ako svojho väzňa „nevedú“. „Kam ho previezli, odmietajú (advokátom) povedať,“ uviedla Jarmyšová.

Doplnila, že vedenie väzenského tábora s osobitným režimom IK-7, kam odsúdeného politika podľa domnienok mohli previezť, tvrdí, že Navaľnyj nie je ani tam.

Štyridsaťsedemročný Navaľnyj, najhlasnejší kritik ruského vodcu Vladimira Putina, je vo väzení od roku 2021, keď ho zatkli po návrate z Nemecka, kde sa zotavoval po otrave nervovoparalytickou látkou. Odvtedy dostal tri tresty odňatia slobody a strávil mesiace v izolácii v trestaneckej kolónii. Všetky obvinenia voči nemu odmietol ako politicky motivované.