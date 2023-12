Akú hodnotu má Trumpova Mona Lisa? Možno až miliardu dolárov

Boháči sa snažia znižovať hodnotu svojich sídel, aby platili nižšie dane, ale v Trumpovom prípade to neplatí. Tvrdí, že Mar-a-Lago má najnižšiu cenu okolo 420 miliónov amerických dolárov (USD) a najvyššia sa možno pohybuje až na úrovni 1,5 miliardy USD. Prirovnáva ju k najslávnejšiemu obrazu na svete, ktorým je Mona Lisa.

Podľa obžaloby však Trumpovi účtovníci umelo nadhodnotili nehnuteľnosť, aby sa z neho stal veľmi bonitný klient, ktorému banka požičia na investičné projekty v biznise za výhodný úrok. Týmto spôsobom s nadhodnotením ďalších nehnuteľností Trump údajne ušetril zhruba 150 miliónov USD za jedno desaťročie.

Keby súd uznal bývalého šéfa Bieleho domu za vinného z úverového podvodu, hrozil by mu nepríjemný trest, ktorý mu navrhuje Letitia Jamesová, generálna prokurátorka štátu New York, kde sa koná proces. „ Požaduje, aby Trump dostal zákaz podnikať v tomto americkom štáte," upozornila stanica BBC.

Iba dvojciferná suma v miliónoch dolárov?

Trumpova predstava o hodnote Mar-a-Lago sa diametrálne odlišuje od finančného pohľadu znalca Floridy, ktorý súdu poskytol odhadovaný údaj v rozpätí 18 miliónov USD – 27,6 milióna USD. Naopak, floridský realitný maklér Lawrence Moens, ktorého na súd priviedli obhajcovia exprezidenta, vyhlásil, že nehnuteľnosť prevyšuje hodnotu miliardy USD: „Najbohatší ľudia na svete by sa zoradili, aby ju kúpili, od Elona Muska po Billa Gatesa, kráľov, hlavy štátov."

Rosalind Clarkeová, ktorá sa na Floride pohybuje v realitnom biznise už štyri desaťročia, tvrdí, že bez obmedzení, ktoré sa na honosnú usadlosť vzťahujú, by mohla mať na trhu cenu okolo 500 miliónov USD. „Pozemok sa totiž nedá rozdeliť a udržiavanie tejto nehnuteľnosti si vyžaduje vysoké náklady," objasnila pre BBC.

Trumpovi advokáti hovoria, že v žiadnom prípade neprichádza do úvahy možnosť úverového podvodu. Poukazujú na to, že banky si samy ohodnocujú bonitu klienta bez ohľadu na dokumenty, ktoré jej predloží. Vynesenie rozsudku sa očakáva po pauze, ktorá bude na súde počas blížiacich sa sviatkov, niekedy v januári.

Nehnuteľnosť po boháčke

Mar-a-Lago má rozlohu vyše 5 800 štvorcových metrov. „Trump tam má svoje hlavné bydlisko od roku 2019," podotkla agentúra AP. Usadlosť slúžiaca aj ako klub (časť usadlosti využíva exprezident len na vlastné, súkromné účely) poskytuje svojim členom prístup k uzavretej pláži i k plaveckému bazénu, vstup do kúpeľov, na tenisové kurty atď. Vstupný poplatok je 500-tisíc USD, ročné členstvo potom vyjde na 20-tisíc USD. „Počet členov je obmedzený na 500 osôb," napísala AP.

Foto: SITA/AP, Andrew Harnik Donald Trump, voľby do Kongresu Bývalý prezident Donald Trump pózuje na fotografii so svojou podporovateľkou v Mar-a-lago v deň volieb v utorok 8. novembra 2022 v Palm Beach na Floride.

Túto veľkolepú nehnuteľnosť si dala postaviť Marjorie Merriweather Postová, svojho času najbohatšia žena v USA. Bohatstvo zdedila po svojom otcovi Charlesovi Williamovi Postovi, ktorý vlastnil obrovskú potravinársku firmu. Žila v rokoch 1887 – 1973, usadlosť jej vybudovali v dvadsiatych rokoch minulého storočia, keď Florida v oblasti Palm Beach zaznamenala veľký stavebný ruch. S manželom využívala Mar-a-Lago hlavne ako svoju zimnú rezidenciu, keď chcela žiť v teplejšom počasí na juhu USA.

Dvaja prezidenti nevyužívali Mar-a-Lago

Postová v testamente odkázala nehnuteľnosť americkej vláde s tým, aby ju využívala pre prezidenta ako Biely dom počas zimných mesiacov. Richard Nixon však uprednostňoval na Floride svoju vilu v Key Biscaine. Odhaduje sa, že ju počas výkonu svojej funkcie navštívil najmenej päťdesiatkrát (prezidentom bol od januára 1969 do augusta 1974). Jimmy Carter, ktorý po ňom prišiel do Bieleho domu, o Mar-a-Lago neprejavil záujem. V roku 1981 sa vláda rozhodla vrátiť usadlosť Postovej nadácii, od ktorej ju získala.

O štyri roky neskôr ju kúpil Trump za 10 miliónov USD, čo dnes predstavuje okolo 30 miliónov USD. Rozšíril pozemok a vykonal rôzne úpravy. Neskôr vedeniu mesta oznámil, že nemá dosť peňazí, aby sa mohol starať o udržiavanie nehnuteľnosti tak, ako si to v testamente želala Postová. Úrady mu napokon povolili, aby veľkú časť Mar-a-Lago premenil na klub s plateným členstvom, aby mal finančné zdroje na údržbu.

Hodnota je asi naozaj veľmi diskutabilná

Dvaja realitní makléri, ktorých oslovila AP, nie sú zajedno v tom, akú cenu by mala Mar-a-Lago, keby sa dostala do predaja. Ich odhady sa líšia až v stovkách miliónov dolárov. Jeden povedal, že Trump by nehnuteľnosť predal maximálne za 300 miliónov USD. Druhý uviedol, že minimum by bola suma 600 miliónov USD. A dodal, že pokojne by suma za Mar-a-Lago mohla prekročiť hranicu miliardy USD – v prípade, že by nastal výrazný záujem medzi boháčmi. Pridanou hodnotou by totiž pre niektorých bola skutočnosť, že usadlosť vlastní práve Trump.