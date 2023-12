USA a Ukrajina hľadajú po neúspešnej protiofenzíve novú stratégiu. Washington vyslal do Kyjeva generálporučíka

Americkí a ukrajinskí vojenskí predstavitelia hľadajú novú stratégiu na budúci rok, aby oživili úspech Kyjeva a tiež slabnúcu podporu pre jeho boj s ruskými inváznymi silami. S odvolaním sa na činiteľov oboch krajín to napísal americký denník The New York Times (NYT), podľa ktorého ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel na návštevu do Washingtonu v kritickom momente, a to ako na bojovom poli, tak v americkom Kongrese.

Zelenskyj pricestoval do USA v pondelok, aby tam rokoval so svojím americkým náprotivkom Joom Bidenom a tiež so zástupcami Kongresu. Ukrajina čelí na bojisku neúspechom v čase, keď republikánska podpora pokračovania americkej finančnej pomoci Kyjevu slabne. Súčasná snaha nájsť nový prístup prichádza po protiofenzíve, keď sa Ukrajincom nepodarilo dobyť späť Ruskom okupované rozsiahle územia, a podľa NYT tiež po týždňoch často napätých rokovaní medzi americkými a ukrajinskými predstaviteľmi.

Hlasuje niekto v americkom Kongrese za víťazstvo Putina? Video Republikáni v americkom Kongrese blokujú finančnú podporu pre Ukrajinu. Čo na to hovorí poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan? / Zdroj: C-SPAN

Niektorí vysokopostavení americkí predstavitelia vyjadrili obavy, že ak vojna v budúcom roku zamrzne v dlhej patovej situácii, získa prevahu ruský prezident Vladimir Putin. Jeho armáda po neúspešnom vlaňajšom ťažení na Kyjev obnovuje svoju silu, píše americký denník. Dodáva, že Moskva má teraz viac vojakov, munície aj rakiet a podľa amerických predstaviteľov zvýšila svoju palebnú prevahu vďaka flotile bojových dronov. Podľa niektorých analytikov tiež hrozí, že čím dlhšie bude vojna vnímaná ako patová, tým ťažšie bude zabezpečiť ďalšiu americkú finančnú podporu pre Kyjev.

Čítajte aj Na pevnine je to pat, na mori Ukrajinci Rusov ničia. Ako to pomôže Kyjevu a čo s tým spraví Moskva?

Spojené štáty podľa The New York Times posilňujú osobné vojenské poradenstvo, ktoré poskytujú Ukrajine, a vysielajú do Kyjeva generálporučíka Antonia Aguta, ktorý má na starosti podporu Ukrajiny, aby trávil viac času v napadnutej krajine a komunikoval užšie s ukrajinským vojenským velením. Vojenskí predstavitelia oboch krajín vraj dúfajú, že budúci mesiac počas série vojnových cvičení v nemeckom Wiesbadene vypracujú podrobnosti novej stratégie. Minulý týždeň sa zišli americkí a ukrajinskí vojenskí predstavitelia, aby prerokovali všeobecné črty stratégie v budúcom roku, hoci nikto z nich nechcel zverejniť podrobnosti, uvádza NYT.

Čítajte aj Rusi v mlynčeku na mäso, Zelenskyj pod kritikou Klička a generálov. Ako ukrajinské spory ovplyvňujú dianie na bojisku?

Američania podľa denníka presadzujú konzervatívnu stratégiu, ktorá sa sústredí na udržanie ukrajinského územia, vybudovanie opevnenia a vytvorenie zásob a síl v priebehu roka. Niektorí predstavitelia americkej armády chcú, aby sa Ukrajina v budúcom roku sústredila aj na posilňovanie svojej schopnosti vyrábať zbrane. Táto stratégia podľa nich zlepší sebestačnosť krajiny a zabezpečí, že Kyjev bude schopný odraziť nové útočné úsilie Ruska. Cieľom je vytvoriť dostatočne vierohodnú hrozbu, čo by mohlo prinútiť Rusko uvažovať o začatí zmysluplných rokovaní na konci budúceho roka alebo v roku 2025, píše NYT.

Ukrajinci podľa newyorského portálu chcú prejsť do útoku, či už na zemi, alebo s pomocou diaľkových úderov. Skúmajú pritom stratégie, ktoré by nadväzovali na ich úspešné údery na Ruskom anektovanom polostrove Krym. Hľadajú spôsoby, ako zavádzať Rusko z rovnováhy a dosahovať symbolické víťazstvá pomocou útokov na zbrojárske fabriky, sklady zbraní a železničné trate na prepravu munície.

Čítajte aj V hre sú okrem F-16 aj stíhačky F/A-18. Priletia na Ukrajinu austrálske sršne?

Zároveň existujú známky kompromisu. Americkí predstavitelia uviedli, že sú otvorení niektorým novým myšlienkam Ukrajincov, ich tohtoročné údery na Kryme sa podľa Američanov ukázali byť pre Rusko bolestné a boli svetlým bodom v inak neuspokojivej protiofenzíve. Americkí stratégovia veria, že Ukrajinci môžu na tieto úspechy budúci rok nadviazať, aj keď by veľkú časť svojej energie vynaložili na obnovu svojich síl.

Cieľ je jasný. Ukrajinskí špeciáli majú Krymský most na dosah Video Krymský most je zbytočná stavba. Ukrajinské špeciálne jednotky ho majú na dosah. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

The New York Times tiež konštatuje, že protiofenzíva nebola pre Ukrajinu kompletný neúspech, a spomína úspešné útoky na ruskú čiernomorskú flotilu a vojenské veliteľské stanoviská na Kryme. Podľa niektorých predstaviteľov išlo o významné námorné víťazstvo krajiny bez námorníctva. Tieto operácie pritom Kyjevu umožnili vyvážať cez Čierne more obilie a udržali otvorené niektoré lodné trasy.

Čítajte aj Ukrajina porazila ruské námorníctvo v Čiernom mori

Ukrajina nepotrebuje získať späť všetkých takmer 20 percent územia, ktoré Rusko okupuje, aby vojnu vyhrala, veria americkí činitelia. Dosiahnutie určitých strategických a symbolických víťazstiev spoločne s posilnením obrany a schopností vyrábať viac zbraní by mohlo stačiť na posilnenie ukrajinskej pozície, až sa nevyhnutne obnovia výzvy na mierové rozhovory o ukončení vojny, napísal americký denník.