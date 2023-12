Židovskí aktivisti žiadajúci mier v Gaze zablokovali diaľnicu v LA, pobili sa s vodičmi

Demonštranti zo skupiny If Not Now si sadli na vozovku diaľnice 110 v južnom smere okolo 9:00 miestneho času (18:00 SEČ), čím zastavili prevádzku. Na sebe mali čierne tričká s nápisom „Nie naším menom“ a držali transparenty vyzývajúce Izrael, aby ukončil vojenskú operáciu v Pásme Gazy.

Na sieti X skupina uviedla, že požaduje „prímerie a ukončenie amerického financovania vojnových zločinov proti obyvateľom Pásma Gazy“. Polícia podľa skupiny pri proteste zatkla „75 amerických Židov a spojencov“.

Podľa záberov KCAL TV sa niekoľko naštvaných vodičov s demonštrantami pred príchodom polície pobilo. Diaľnicu začala polícia vypratať okolo 10.00 h.

Izraelská ofenzíva v Pásme Gazy, zahájená po útoku palestínskeho hnutia Hamas na Izrael, ktorý si podľa izraelských úradov vyžiadal životy 1 200 ľudí, vyvolala protesty v mnohých svetových metropolách. Úrady v Pásme Gazy, kde Hamas vládne, dnes uviedli, že v dôsledku pokračujúceho izraelského bombardovania a pozemnej operácie zahynulo už viac ako 18 600 ľudí a bezmála 50 600 ďalších ich bolo zranených.

