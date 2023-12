Čo si o záhadnej smrti Jana Masaryka v roku 1948 myslel veľvyslanec USA? Washington odtajnil jeho depeše

Vyzerá to skôr na samovraždu. V tomto zmysle americký ambasádor telegrafoval z Prahy do Washingtonu o šokujúcej smrti šéfa československej diplomacie. Neskôr sa však Laurence Steinhardt priklonil k domnienke, že Jana Masaryka niekto zavraždil. Vyplýva to z odtajnených archívov ministerstva zahraničných vecí USA.

Telo Jana Masaryka našli nadránom 10. marca 1948 na nádvorí pražského Černínskeho paláca. Bolo to len dva týždne od komunistického prevratu.

Film režiséra Júliusa Ševčíka MASARYK, venovaný jednému životnému obdobiu diplomata a politika Jana Masaryka

Steinhardt poslal do americkej centrály tajnú správu v deň Masarykovho záhadného úmrtia. V úvode informoval, že predchádzajúci deň minister navštívil prezidenta Edvarda Beneša v jeho rezidencii spolu s novým poľským veľvyslancom, ktorý mu odovzdal svoje poverovacie listiny.

„Je ťažké uniknúť záveru, že dnešná Masarykova samovražda mohla súvisieť s rozhovorom, ktorý mohol mať včera s Benešom. Zdá sa pravdepodobné, že Masaryk až do včerajška dúfal, že Beneš vyvinul plán alebo postup, ktorý Masarykovi umožní zachovať si sebaúctu. Vzhľadom na správy z dôveryhodných zdrojov, že Beneš bol včera odhodlaný rezignovať, je možné, že Masaryk vtedy nevidel inú možnosť, ako si vziať život," napísal Steinhardt.

Americký veľvyslanec sa so šéfom československej diplomacie veľmi dobre poznal, pretože v Prahe začal pôsobiť už krátko po skončení druhej svetovej vojny (prišiel v júli 1945, jeho misia trvala do septembra 1948). Mohol preto analyzovať možný chod mýšlienok Masaryka. Často sa stretávali.

Steinhardt poznamenal, že pred niekoľkými dňami si od neho vypočul, že sa stále snaží zdôvodniť svoje zotrvanie vo funkcii v úplne komunistickej vláde, ktorá sa nemilosrdne chopila moci v rozpore so všetkými princípmi demokracie.

Masaryk bol jediný nekomunistický minister, ktorý počas dramatických dní vo februári 1948 nepodal demisiu. „Mám dôvod domnievať sa, že odvtedy bol hlboko zasiahnutý trpkou kritikou niektorých z jeho najdôvernejších priateľov, z ktorých mu viacerí povedali, že utrpel vážnu stratu prestíže u ľudí, a bol vystrašený z toho, že jeho meno používali komunisti, aby sa maskovali slušnosťou. Zdá sa, že vo svojom zúfalstve prešiel k samovražde ako k jedinému prostriedku na vyjadrenie nesúhlasu s nedávnymi udalosťami v rodnej krajine, ktorú nepochybne hlboko miloval," napísal Steinhardt o synovi Tomáša G. Masaryka, spoluzakladateľa Československa.

Úvaha o vykúpení v očiach spoluobčanov

Verejne bolo známe, že Masaryk krátko pred záhadným úmrtím zašiel k hrobu svojho otca. Ambasádor pripustil možnosť, že minister, ktorý bol silno emocionálny, možno pri mieste posledného odpočinku prvého československého prezidenta zahodil za hlavu pokusy zdôvodniť si svoju pokračujúcu účasť vo vláde, zvlášť s pocitom opovrhovania zo strany jeho mnohých demokraticky zmýšľajúcich priateľov.

„Nedá sa pochybovať, že skutok Masaryka, keď si vzal život, ho nielenže úplne vykúpil v očiach jeho spoluobčanov, ako aj priateľov zo Západu, ale bude mať aj neodstrániteľný vplyv na masy českého a slovenského ľudu, ktorí sa naňho budú pozerať ako na mučeníka a ešte roky budú vzdorovať komunistickej strane za to, že dohnala syna Masaryka, svojho prezidenta osloboditeľa, k samovražde," tvrdil Steinhardt. Týmito slovami sa jeho správa končila.

O necelý mesiac, presne 7. apríla 1948, však veľvyslanec svoj názor na neobjasnenú smrť revidoval. Informoval o tom v liste, ktorý poslal Haroldovi Vedelerovi, ktorý v sídle americkej diplomacie mal v agende záležitosti strednej Európy: „Faktom však zostáva, že verejnosť trvá na tom, že Masaryk bol zavraždený a túto možnosť nemôžeme len tak ľahko zavrhnúť. Pokračujeme v zisťovaní každej stopy alebo fámy, ako najlepšie vieme. Aj keď som bol spočiatku ochotný prijať príbeh o samovražde, som o nej menej presvedčený ako v čase úmrtia."

Foto: Profimedia 101845098 Jan Masaryk - nielen uznávaný politik, ktorý tvrdo pracoval pre záujmy Československa. Bol tiež žoviálny človek, ktorý si vychutnával život; aj preto teória o jeho samovražde vyznieva nedôveryhodne.

Steinhardt upozornil, že Masaryk nebol typ človeka, ktorý by chcel spáchať samovraždu. A pokračoval takto: „Nebyť toho, že v prípade jeho matky a sestry je určite známa rodinná anamnéza duševnej nerovnováhy, bol by som ešte menej ochotný akceptovať teóriu o samovražde. Na druhej strane, vzhľadom na duševnú nerovnováhu v rodine a samovraždu, ktorá je v určitých typoch prípadov určite dedičná vlastnosť, nemožno vylúčiť, že skočil z okna dobrovoľne."

V prípade násilnej smrti by podľa Steinhardtovej mienky viedli stopy do zahraničia: „Zdá sa byť celkom isté, že ak bol zavraždený, nešlo o miestnu operáciu, ale vykonali ju privezení páchatelia. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že opakované fámy o vražde môžu mať nejaký základ. Masaryka v Kremli nenávideli, možno skôr pre jeho vtipné pohŕdanie Sovietmi, a pre to, čo museli považovať za jeho neúprimnosť a pokrytectvo, keď kráčal s československou vládou ovládanou komunistami." Ambasádor podotkol, že ak bol zavraždený Lev Trockij, prečo by rovnaký strašný osud nemohol postihnúť aj Masaryka. (Trockij bol ruský revolucionár, ktorý sa dostal do veľkého konfliktu so Stalinom a ten ho dal v roku 1940 v exile v Mexiku zabiť.)

Foto: FLICKR/OSN Jan Masaryk Jan Masaryk (vpravo) a Trygve Lie, členovia exilových vlád Československa a Nórska čítajú v Londýne o porážke Hitlera v máji 1945.

List na rozlúčku chýbal

Steinhardt označil pri teórii o samovražde za veľmi podozrivé, že Masaryk nezanechal písomné vysvetlenie svojho dobrovoľného odchodu zo života. „Ak by spáchal samovraždu, pravdepodobne by zanechal vyhlásenie adresované spoluobčanom, pretože Masaryk bol srdcom skutočný vlastenec. Jeho neschopnosť zanechať list na mňa pôsobí viac ako akýkoľvek iný faktor. Masaryk bol šoumen a poznal hodnotu slov. Neverím ani tomu, že existoval list, ktorý bol zničený, pretože Masaryk bol príliš bystrý a vedel príliš dobre, čo sa deje, aby sa nezabezpečil, že niekto bude mať aspoň kópiu," zdôraznil ambasádor. Upozornil tiež, že kópiu listu mohol zveriť jemu alebo svojej priateľke. Bola ňou americká spisovateľka Marcia Davenportová, ktorá odišla z Československa po komunistickom prevrate krátko pred Masarykovou smrťou.

Záver Steinhardtovho listu do Washingtonu znel takto: „Celkovo som zmätený, ale začínam sa viac prikláňať k teórii nedobrovoľnej smrti ako k samovražde, aj keď priznávam, že zatiaľ neexistuje ani štipka dôkazu, ktorým by sa dalo podkopať oficiálne vyhlásenie československej vlády. Ak to bola vražda, verím, že skôr či neskôr získame stopu alebo stopu, ktorá vyrieši hádanku – aj keď možno nikdy nedokážeme atentát.“

Záhadnú Masarykovu smrť sa napokon nepodarilo objasniť ani po páde totalitného režimu po novembri 1989.