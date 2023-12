Fico a Orbán neodmietnu hranicu s Ruskom. Konečné víťazstvo bude až USA v plameňoch, odznelo v ruskej TV

Ako to už býva zvykom v propagandistickej diskusnej relácii relácii Vladimira Solovjova na hlavnom kanáli Rossija 1 štátnej ruskej televízie, aj tentoraz rozkladali hranice suverénnych štátov. V tomto diely, na ktorý upozornil na sieti X poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Geraščenko zaznelo, že Rusko potrebuje mať západnú hranicu tam, kde bola v dobách Sovietskeho zväzu. Dôraz kládli na hranicu so Slovenskom a Maďarskom, vyhlásil hosť debaty. Propagandista dodal, že podľa neho by slovenský premiér Robert Fico aj maďarský premiér Viktor Orbán súhlasili, avšak ako konečné víťazstvo Moskvy by preňho bolo až po vztýčení vlajky 'nad troskami Kapitolu Spojených štátov'.