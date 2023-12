Čaputová s Kaliňákom priniesli slovenským vojakom do Bosny blízkych a dary

Sarajevo je mesto, ktoré bolo ťažko skúšané bojmi. Na budovách je stále vidieť stopy po strelách a červené fľaky na zemi, tzv. sarajevské ruže pripomínajú miesta, kde dopadali bomby. To sú pozostatky bojov zo začiatku deväťdesiatich rokov. Momentálne sa región západného Balkánu snaží o vstup do Európskej únie, no podmienky prijatia sú prísne a otázka bezpečnosti je nekompromisná. Krajina, kde sa stále fajčí v interiéroch vládnych budov, má pred sebou ešte dlhú, no nie nezvládnuteľnú ces­tu.

Predvianočná tradícia

Vo štvrtok slúžiacich vojakov na základni Butmir prišla navštíviť slovenská politická delegácia. S prezidentkou Zuzanou Čaputovou letel vládnym špeciálom nie len podpredseda vlády a minister obrany Robert Kaliňák (Smer), no na palube boli aj rodiny vojakov, ktorí tam pôsobia na misii.

Predvianočné návštevy vojakov sú už tradičné. Podľa prezidentky ide o symbol poďakovania za profesionálnu službu. Podotkla, že tento región je z hľadiska bezpečnosti pomerne krehký a vyzdvihla pôsobenie slovenských ozbrojených síl. Tradíciu predvianočných návštev zaviedla prezidentka ešte v roku 2019. Dodala, že pri iných misách nie sú návštevy rodinných príslušníkov možné, pretože jednotky sú oveľa početnejšie.

Význam misie je podľa prezidentky v tom, že spojenci majú spoločné úsilie o zachovania pokoja. “Vieme, že na začiatku 90. rokov bola táto krajina nesmierne ťažko skúšaná, bolo tu veľa civilných obetí a situácia je naďalej krehká,” podotkla Čaputová.

Minister Kaliňák vyhlásil, že slovenská armáda neplní len symbolickú úlohu a vojaci v Bosne nie sú len do počtu. “Chcem sa poďakovať za vzornú prácu a oceňujem, že zvládate stres a napätie. Neďaleko v Kosove to napätie preskakuje každú chvíľu a často môže byť problém, ktorý vy musíte vyriešiť, veľmi blízko. Držím palce, aby k tomu nikdy neprišlo,” podotkol.

Generál Ľubomír Svoboda zdôraznil, že úlohy, ktoré vojaci plnia, pomáhajú bezpečnosti celého regiónu. Vojaci svoju prácu z bezpečnostných dôvodov priblížiť nechceli, no priznali, že sa v Sarajeve nenudia.

“Na prvý pohľad sa zdá, že vaša úloha je tu jednoduchá, ale nie je. Všetci dobre vieme, že rovnováha je v tejto krajine krehká a veľmi rýchlo môže dôjsť k destabilizácii. Vy ste tu na to, aby ste tomu zabránili a za to vám patrí vďaka,” vyhlásil Svoboda.

Európske sny

Prezidentka ako prvú navštívila budovu predsedníctva, kde sa stretla s dvoma predsedami federácie Bosny a Hercegoviny. Okrem vojenskej bezpečnosti regiónu rokovala aj o vstupe krajiny do Európskej únie. V rovnakom čase sa na bruselskej pôde rokuje o vstupe krajín západného Balkánu do európskeho spoločenstva.

“Slovensko dlhodobo podporuje ašpirácie Bosny a Hercegoviny pri vstupe do Európskej únie,” zdôraznila Čaputová. Skonštatovala, že 80 percent občanov podporuje vstup do európskeho spoločenstva. “Má to zmysel v rámci posilnenia stability,” spresnila význam pre zvyšok Európy.

Vianoce na základni Butmir

Celkovo slúži na základni Butmir 52 slovenských vojakov. Misia sa na Vianoce rozdelí na dve skupiny. Tí, ktorí majú rodiny, pocestujú na sviatky domov, tí druhí zostanú v službe. Vojaci skromne skonštatovali, že byť v službe počas sviatkov im problém nerobí. Navaria si kapustnicu, pripravia zemiakový šalát a myslia na domov.

Rodinní príslušníci, ktorí prijali pozvanie na palubu vládneho špeciálu, doniesli slúžiacim vojakom darčeky. “Mama mi priniesla darček, ale povedala, že si ho môžem otvoriť až 24. decembra a mamy sa musia poslúchať,” priznala vojačka Zuščáková. Počas Vianoc zostáva na základni v Bosne a Hercegovine. Je rada, že ju prišla navštíviť rodina, no chýbajú jej domáce zvieratá.

Od prezidentky dostali vojaci na požiadanie kávovar a minister obrany priniesol herné konzoly a reproduktory.