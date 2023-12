EÚ sa nedohodla na rozpočte a peniazoch pre Ukrajinu. Orbán to vetoval

Fico a Stoltenberg o spolupráci v NATO a o Ukrajine Video

Podľa holandského premiéra Marka Rutteho s ďalšími prostriedkami pre Ukrajinu nesúhlasilo Maďarsko, čo potvrdil na sociálnej sieti X aj maďarský premiér Viktor Orbán. Predseda Európskej rady Charles Michel uviedol, že revíziou rozpočtu únie sa bude opäť zaoberať summit na začiatku budúceho roka. Diplomatické zdroje sa domnievajú, že rokovania sa uskutočnia v januári.

„Zhrnutie nočnej smeny: veto na peniaze navyše pre Ukrajinu, veto revízie rozpočtu únie. K téme sa vrátime v Európskej rade na budúci rok po náležitej príprave,“ napísal Orbán na sieti X.

Podľa holandského premiéra sa na revízii zhodlo 26 členských štátov a nepodarilo sa presvedčiť len Maďarsko. „Som pevne presvedčený, že sa nám podarí nájsť dohodu na začiatku budúceho roka, uvažujeme o konci januára,“ povedal Rutte novinárom. Podľa neho by to nemalo ohroziť Ukrajinu, pretože tá ešte má prostriedky, aby sa mohla financovať niekoľko budúcich týždňov.

„Nechcem príliš zachádzať do detailov, v budúcich dňoch a týždňoch budem pracovať s kolegami na príprave summitu na začiatku budúceho roka,“ povedal novinárom Michel po konci rokovania.

Zástupcom členských štátov sa zhodu nájsť nepodarilo, doterajšie snahy blokovalo Maďarsko. Maďarský premiér Orbán už pri príchode na rokovanie opakoval svoj postoj, že financie na dlhodobú pomoc Ukrajine by sa mali brať odinakiaľ ako z rozpočtu únie, vyplýva z vyjadrení diplomatov.

Európska komisia pôvodne žiadala viac 66 miliárd eur, potom sa táto suma znížila na 22,5 miliardy eur, teda na tretinu. Aj to však bolo pre niektoré členské štáty EÚ priveľa. Navrhovali preto napríklad len 17 miliárd eur, ktoré by boli celé určené pre Ukrajinu a zvyšné peniaze, teda 5,5 miliardy eur, potrebné na migráciu či sýrskych utečencov, by boli získané škrtmi v iných položkách rozpočtu, dodal. Zvyšných 33 miliárd, o ktorých sa vždy hovorilo, by si podľa týchto plánov EÚ mohla na finančných trhoch, aby tak dokopy Kyjev získal potrebných 50 miliárd.

Zástupcovia štátov EÚ rokovali o zmenách viacročného finančného rámca od štvrtkového dopoludnia. Niektoré štáty chceli do revízie dodať určité príspevky navyše, iné chceli naopak viac šetriť a upraviť rozpočet obmedzene, len za konkrétnym účelom podpory Ukrajiny. K tejto skupine patrilo podľa premiéra Petra Fialu tiež Česko. Pre Prahu bolo ale tiež dôležité, aby neprišli škrty v kohéznych fondoch a v oblasti poľnohospodárskej politiky. To sa všetko podarilo vyriešiť k spokojnosti 26 krajín, Maďarsko bolo ale stále proti, uviedli diplomatické zdroje.

Vo štvrtok prezidenti a premiéri EÚ po niekoľkohodinovom rokovaní rozhodli o začatí prístupových rozhovorov s Ukrajinou a Moldavskom. Postavenie kandidáta na členstvo získala Gruzínsko. V piatok by sa mal summit zaoberať situáciou na Blízkom východe alebo otázkou migrácie.