ONLINE: Vidíme do Putinových plánov, tvrdí Bild. Čo chce do roku 2026 ešte dobyť?

Vladimir Putin má konkrétne plány, čo chce obsadiť v priebehu troch rokov, tvrdí nemecký bulvárny denník Bild a odvoláva sa na zdroje tajných služieb. Do roku 2026 by chcel mať v rukách celé oblasti s kľúčovými mestami Charkov, Záporožie či Dnipro.

8:55 Biely dom privítal štvrtkový „historický“ krok Európskej únie otvoriť prístupové rozhovory s Ukrajinou. Označil to za kľúčový dôkaz o západnej podpore Kyjeva, ktorý bojuje proti invázii Ruska, uviedla agentúra AFP.

„Vítame historické rozhodnutie EÚ začať prístupové rokovania s Ukrajinou a Moldavskom, tento rozhodujúci krok smerujúci k naplneniu ich euroatlantických snáh,“ napísal poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan na sociálnej sieti X (predtým Twitter).

8:20 Ruský diktátor si stanovil jasné ciele, ktoré má jeho armáda dosiahnuť v rokoch 2024, 2025 a 2026, tajné služby však Putinove plány poznajú, píše nemecký bulvárny denník Bild.

Rusko chce mať do roku 2026 dobytú ďalšiu časť územia a vo svojich rukách mestá ako Charkov, Záporožie či Dnipro. Do konca roku 2024 by chcel mať Putin pod kontrolou Doneckú aj Luhanskú oblasť, v charkovskej oblasti dosiahnuť rieku Oskol, tvrdí nemecký denník. O dva roky neskôr postúpiť k Dnepru so zabratím Charkovskej, Záporožskej a Dnepropetrovskej oblasti. Obsadenie Chersonu či Odesy zatiaľ v pláne nie sú.

Informácie nemeckého denníka odmietol šéf ukrajinskej rozviedky Kryrylo Budanov, ktorý tvrdí, že Rusko v roku 2025 viesť vojnu neplánuje. Už skôr, ešte v októbri, v rozhovore pre Ukrajinsku Pravdu uviedol, že ekonomické a technické kapacity umožňujú Rusku viesť vojnu proti Ukrajine do roku 2025 alebo 2026.

8:15 Stovky protestujúcich sa vo štvrtok zišli pred radnicou v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev, odkiaľ vyzývali, aby úrady nemíňali peniaze na miestne projekty, ale využili ich na vojnu proti Rusku, informovala agentúra AFP.

Občianske združenie Peniaze pre Ozbrojené sily Ukrajiny (AFU), ktoré protest organizovalo, založili v septembri členovia, ktorí vyjadrili obavu nad „zbytočnými a zle načasovanými“ výdavkami mestskej rady.

Protestujúci, z ktorých väčšina bola zrejme vo veku 20 – 30 rokov, sa podľa AP zišli pred radnicou napriek viacerým leteckým poplachom a nepriaznivému počasiu. Zo zhromaždenia sa rozišli vo štvrtok popoludní, keď sa systémy protivzdušnej obrany chystali odraziť raketový útok.

Pred kyjevskou radnicou skandovali heslá „Je lepšie kúpiť drony ako postaviť nový park“ a „Čím viac peňazí vynaložíme na armádu, tým rýchlejšie Ukrajina vyhrá vojnu (s Ruskom)“.

„V čase, keď naši priatelia, rodičia a známi umierajú na bojisku, máme naliehavejšie veci ako rekonštrukciu ciest a skrášľovanie parkov,“ uviedla jedna z protestujúcich.

Starosta Kyjeva Vitalij Kličko počas protestu mestskej rade povedal, že okrem avizovaných 190 miliónov dolárov Kyjev vynaloží ďalších vyše 16 miliónov dolárov na potreby armády v tomto roku.

Agentúra AP vysvetľuje, že pouličné protesty sú na Ukrajine zriedkavé, odkedy Rusko vlani zaútočilo na svojho suseda. V poslednom čase však začali demonštrácie naberať na intenzite, pričom štvrtkový protest bol doteraz najväčším proti komunálnym výdavkom.

Úplatkárstvo na obecnej úrovni bolo na Ukrajine veľkým problémom už pred vypuknutím vojny. Obvinenia z korupcie otriasli krajinou, ktorá od Západu získala miliardy dolárov pre svoj boj proti Rusku.

Tieto kauzy boli tiež prekážkou pre snahu Ukrajiny vstúpiť do Európskej únie. Vo štvrtok však lídri EÚ na summite v Bruseli nečakane rozhodli o otvorení prístupových rokovaní s Kyjevom.