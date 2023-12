USA Kongres obmedzil prezidentské právomoci. Vystúpenie z NATO je zakázané

Opatrenia do NDAA presadili senátori Tim Kaine a Marco Rubio, demokrat a republikán, a podľa senátorov preukazuje „americkú podporu aliancii, ktorá je základným kameňom (americkej) národnej bezpečnosti“ a „dáva silný signál autoritárskym režimom po celom svete, že slobodný svet zostáva jednotný“.

Americké členstvo NATO za svojho pôsobenia v Bielom dome kritizoval bývalý prezident a teraz pravdepodobný republikánsky nominant do budúcoročných volieb Donald Trump. Už v roku 2000 Trump vo svojej knihe „The America We Deserve“ (Amerika, ktorú si zaslúžime) napísal, že „stiahnuť sa z Európy by krajinu zachránilo ročne milióny dolárov“, píše portál The New York Times (NYT). V roku 2018 potom už ako prezident spochybnil kľúčový článok päť zmluvy o spoločnej obrane, keď sa pýtal, či by sa USA mali podieľať na obrane malého štátu ako Čierna Hora, ktorá je tisíce kilometrov ďaleko. Trump tiež kritizoval, že európski partneri z aliancie neplnia svoj záväzok vydávať na obranu aspoň dve percentá svojho HDP.

Trumpov možný návrat do Bieleho domu v budúcom roku spôsobil v posledných mesiacoch obavy v európskych diplomatických kruhoch, píše NYT. Trump sám svoj postoj k NATO počas svojej novej prezidentskej kampane príliš nekomentuje a na svojom predvolebnom webe uvádza, že „musíme dokončiť proces zásadného prehodnotenia účelu NATO a jeho misie, ktorý začala moja administratíva (v rokoch 2016 až 2020.“

Tohtoročné obranné výdavky sú v porovnaní s rokom 2014 výrazne vyššie u drvivej väčšiny z 31 členských štátov aliancie, pripomína týždenník Economist s odvolaním sa na aliančné dáta. Po vlaňajšom začiatku ruskej invázie na Ukrajinu okolo 20 európskych štátov oznámilo, že zvýši svoje obranné rozpočty.