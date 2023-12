Po Ukrajine má námorné útočné drony aj Rusko. Na čo by ich mohlo použiť?

Ukrajina úspešne používa námorné drony už od minulého roka. Ide o nízke a ploché plavidlá, s ktorými už zasiahli viacero plavidiel i Kerčský most vedúci z Ruska na okupovaný Krym. Útoky donútili Rusov budovať okolo mosta i pri vstupoch do prístavov plávajúce zátarasy.

Ukrajinský námorný dron zaútočil na ruský tanker Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Teraz je tu veľmi podobné ruské plavidlo BBKN Oduvančik, čo znamená Púpava. Vyrobila ho spoločnosť KMZ z Petrohradu a podľa ruských médií by ho mali čoskoro nasadiť v Čiernom mori. Zverejnené podrobnosti o tomto námornom drone sú veľmi skromné. Námorný odborník H. I. Sutton na serveri Covert Shores uvádza, že by mali dosahovať rýchlosť 80 km/h, mať dosah 200 km a uviezť náklad do hmotnosti 600 kg.

Maximálna rýchlosť je rovnaká ako pri ukrajinských námorných dronoch. Ostatné parametre sú však presne opačné. Ukrajinské plavidlá majú vyšší dosah, až 700–800 km, no nesú iba 200 kg výbušniny. Rusi vymenili dosah za väčšiu nálož. Teoreticky môže plavidlo slúžiť aj na iné účely, napríklad na prieskum, no na to má malý dosah a na zverejnenej fotografii nie je žiadny stožiar so senzormi a kamerami. Dá sa predpokladať, že bol na zábere vynechaný z dôvodu utajenia. Niečím sa totiž tento dron musí navigovať.

Firma KMZ predtým vyrábala dron označený RK-700 Vizir. Išlo v podstate o bežný čln prerobený na diaľkové ovládanie a určený skôr na prieskum a hliadkovanie. BBKN Oduvančik je podľa výzoru bojový dron s nízkym a plochým trupom. Otázkou je, na čo ho Rusi chcú použiť. Nálož s hmotnosťou 600 kg by mohla ohroziť aj veľkú vojnovú loď – tie však Ukrajinci nemajú. Jediným námorným cieľom by tak mohli byť zahraničné civilné lode vyvážajúce náklad z ukrajinských prístavov. Ak by sa však tieto lode pohybovali popri západnom pobreží Čierneho mora, sú mimo dosah ruských dronov.

BBKN Oduvančik by mohol slúžiť aj na útoky proti ukrajinským prístavom a ich infraštruktúre. Zo severozápadného výbežku Krymu je to do Odesy menej ako 200 km, takže teoreticky by tam ruský dron mohol doplávať. Musel by však plávať rovno a nezostal by mu veľký priestor na nejaké manévrovanie, takže takéto nasadenie tiež nevyzerá prakticky. Je tu ešte možnosť, že by Rusi nasadili drony z materských lodí. Pre ruské plavidlá však západná časť Čierneho mora už dlho nie je bezpečným miestom – práve pre hrozbu ukrajinských dronov a tiež protilodných rakiet.

Video

Je tiež možné, že Rusi nasadia BBKN Oduvančik aj v iných oblastiach, hoci ich médiá píšu v prvom rade o Čiernom mori. V Baltskom mori má námornú prevahu NATO a práve drony by ju mohli pomôcť vyrovnať. Pravdepodobný je aj pokus o export. Irán, a najmä jeho predĺžená ruka v podobe jemenských povstalcov Húsiov, určite vývoj ruského dronu so záujmom sledujú.