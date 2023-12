ONLINE: CNN: Bez pomoci USA môže Ukrajina vojnu aj prehrať

Ak by neprišla pomoc z USA, Ukrajine by sa najskôr minuli rakety dlhého doletu, potom rakety protivzdušnej obrany a neskôr delostrelecká munícia a strely krátkeho doletu, ako sú protitankové strely Javelin a protilietadlové strely Stinger, uvádza CNN.

6:30 Veľký balík pomoci pre Ukrajinu zaviazol v americkom Kongrese. Viacerí predstavitelia z Európy aj USA pre CNN potvrdili, že to môže byť veľký problém.

„S nami neexistuje žiadna záruka úspechu, ale bez nás určite zlyhajú,“ povedal podľa CNN vysoký predstaviteľ americkej armády. Chýbajúca pomoc by mala veľký vplyv na ofenzívne snahy Ukrajiny na východe a juhu. „Ak hovoríme o obsadení a udržaní ďalšieho územia,“ povedal jeden z európskych diplomatov, „je ťažké vidieť, ako by to mohlo uspieť bez pokračujúcej podpory USA“.

Vo všeobecnosti sa západní predstavitelia obávajú, že strata alebo ďalšie oneskorenie americkej podpory ovplyvní pomoc od jej spojencov. V piatok Ukrajina utrpela ďalšiu ranu, keď Maďarsko zablokovalo ďalšiu pomoc Európskej únie, hoci sa očakáva, že rozhovory o tejto otázke budú obnovené v januári. Správy zdôraznili rozsah výzvy, ktorej čelí Kyjev, a mnohí sa obávajú, že ak USA nebudú pokračovať v poskytovaní podpory, európske národy ich budú nasledovať, píše CNN.

Západné spravodajské agentúry počítajú, ako dlho by Ukrajina mohla vydržať bez pomoci USA a NATO. Jeden z vysokých predstaviteľov americkej armády to odhadol na mesiace s najhorším scenárom výrazného zlyhania alebo dokonca porážky do leta. Ruské víťazstvo by nebolo len hroznou správou pre Ukrajinu, bola by to katastrofa pre širšiu európsku bezpečnosť a veľká rana pre USA, uvádza CNN.

Estónska premiérka Kaja Kallasová na otázku o pokračujúcom odkladaní pomoci USA povedala pre CNN z Bruselu: „Teraz nemôžeme hovoriť o únave z vojny, pretože ak to urobíme a vzdáme sa, potom Putin vyhrá a bude to znamenať katastrofu pre všetkých. To bude znamenať viac konfliktov, viac vojen, viac nedostatku potravín, všetky rôzne starosti, ktoré s tým prichádzajú. Preto sa teraz musíme snažiť.“

Ukrajinské sily šetria muníciu, povedali pre CNN predstavitelia USA a Ukrajiny, keďže ruské sily sú schopné spustiť päť až sedemkrát väčšiu paľbu ako ukrajinské sily. Vysoký predstaviteľ ukrajinskej armády pre CNN povedal, že ukrajinskí velitelia sa domnievajú, že dopad na ich palebnú silu viedol k ďalším ukrajinským obetiam.

Každá kategória munície bola kľúčová pre obranu Ukrajiny, pripomína CNN. Rakety dlhého doletu, ako napríklad rakety s plochou dráhou letu Storm Shadow dodané z Británie, boli základom úspechu Ukrajiny pri zatláčaní ruskej čiernomorskej flotily o stovky kilometrov, aby sa otvoril lodný koridor pre obilie a iné zásoby.

Rakety protivzdušnej obrany sa v posledných týždňoch ukázali ako mimoriadne dôležité, keďže Rusko túto zimu rozšírilo svoje útoky na civilnú infraštruktúru. Rakety s kratším dosahom umožnili ukrajinským silám brániť sa proti ruským tankom a lietadlám, ktoré značne prevyšujú ich vlastné.

Hodnotenie toho, čo by ukrajinská porážka znamenala pre Európu, vyvoláva u niektorých najbližších európskych spojencov Ameriky hlboké obavy.

„Nemyslím si, že si ľudia plne uvedomujú, čo by vlastne pád Ukrajiny znamenal,“ povedal európsky diplomat pre CNN. „Videli by sme hrozné veci: etnické čistky a totálne zničenie Ukrajiny. Spomeňte si, čo robili v Buči. Už teraz je úspech, ak tomu dokážeme zabrániť. A preto musíme pokračovať.“

6:25 Francúzsky prezident Emmanuel Macron v piatok povedal, že je stále ochotný zvážiť možnosť začatia dialógu so svojím ruským náprotivkom Vladimirom Putinom, ak by to nejakým spôsobom mohlo prispieť k dosiahnutiu trvalého mieru medzi Ruskom a Ukrajinou. Uviedla to agentúra AP.

Macron mal s Putinom pred ruskou inváziou na Ukrajinu dobrý pracovný vzťah, nepodarilo sa mu však zabrániť šéfovi Kremľa v tom, aby susednú Ukrajinu napadol. Niekoľko mesiacov po vypuknutí invázie s ním ale naďalej udržiaval komunikáciu.

Diplomatický aj osobný vzťah tejto dvojice sa však popri tiahnucej sa vojne na Ukrajine veľmi zhoršil. Začiatkom roka Macron zvažoval, že Putinovi odoberie aj najvyššie francúzske vyznamenanie.

Samotný Putin sa k osobe Macrona vyjadril vo štvrtok, keď v reakcii na novinársku otázku na výročnej tlačovej konferencii povedal, že to bol práve francúzsky prezident, kto v „istom momente zastavil“ vzťahy s Ruskom. Uviedol pritom že ak bude vôľa na začatie dialógu na strane Paríža, tak Moskva je naň „pripravená“. Dodal, že ak takáto vôľa nebude, Rusko si už nejako „poradí“.

Macron teraz povedal, že voči takému dialógu s cieľom hľadania mierového riešenia konfliktu zostáva otvorený, ak by ho oslovil ruský prezident. Vyjadril sa tak na summite EÚ, ktorý uplynulé dva dni prebiehal v Bruseli a na ktorom lídri členských krajín rozhodli o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou.

„Ja som tú vojnu jednostranne nezačal porušením zmlúv, s ktorými som súhlasil. Nebolo to Francúzsko, ktoré sa rozhodlo spáchať vojnové zločiny na severe Ukrajiny, a prakticky tak znemožniť diskusie,“ povedal Macron. „No musíme byť seriózni, takže mám veľmi jednoduchý postoj. Nezmenil som si (telefónne) číslo,“ dodal.

Povedal, že ak Putin prejaví vôľu začať dialóg, ktorý by mohol viesť k dosiahnutiu trvalého mieru rešpektujúcemu medzinárodné právo a tiež záujmy a suverenitu Ukrajiny, tak Francúzsko je v tomto smere pripravené pomôcť.

Putin tento týždeň povedal že vojna na Ukrajine sa skončí až vtedy, keď Rusko dosiahne svoje od začiatku deklarované ciele, a síce údajnú denacifikáciu a demilitarizáciu tejto krajiny.