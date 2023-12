WSJ: Ruský miliardár Abramovič sa sporí s britskou vládou o použitie peňazí z predaja Chelsea. Londýn trvá na podpore Ukrajiny

Ruský miliardár Roman Abramovič sa sporí s britskou vládou o to, ako použiť zhruba 2,5 miliardy libier, ktoré dostal za predaj futbalového klubu Chelsea. Abramovič by chcel vytvoriť nadáciu, ktorá by financovala pomoc obetiam vojnových konfliktov na Ukrajine i inde vo svete, zatiaľ čo Londýn trvá na tom, aby peniaze boli použité výlučne v prospech Ukrajiny, píše denník The Wall Street Journal (WSJ).