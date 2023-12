Útočí na inakosť, no konzervatívna aktivistka sa priznala k sexuálnej trojke

Bojovali proti zatváraniu škôl a noseniu rúšok. Potom prešli na kritiku sexuálnych menšín a usilujú sa cenzurovať knihy. Krajne pravicové konzervatívne aktivistky sa na Floride nazvali Mamy za slobodu (Moms for Liberty). Teraz si z nich robia žarty, že by sa skôr mali volať Mamy za slobodu mať trojku.

Podľa denníka New York Times jedna zo zakladateliek skupiny Bridget Zieglerová nedávno povedala polícii, že ona a jej manžel, ktorého vyšetrujú za sexuálne napadnutie, mali konsenzuálny sexuálny styk s inou ženou. Nesúlad medzi jej verejnými postojmi a súkromným životom okamžite vyvolal intenzívny tlak, aby odstúpila zo školskej rady okresu Sarasota.

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka? Video Zdroj: C-SPAN

„Väčšine našej komunity je jedno, čo robíte v súkromí svojho domova, ale stredobodom záujmu je vaše pokrytectvo,“ citovali noviny obyvateľka Sarasoty a matku piataka Sally Sellsovú, ktorá na stretnutí rady kritizovala Zieglerovú.

Podľa New York Times v posledných rokoch snáď žiadna aktivistická skupina nezískala taký vplyv tak rýchlo. Vzdelávanie, ktoré republikáni nepokladali za zásadnú tému, sa zrazu stalo nástrojom populistickej pravice. Mamy za slobodu vytvorili konzervatívnu sila, o ktorej podporu sa uchádzali aj republikánski prezidentskí kandidáti.

Čítajte viac Banánová Amerika? Trump túži byť prezidentom, aby sa pomstil

No vyzerá to tak, že vplyv tento organizácie postupne mizne. Už pred Zieglerovej škandálom viacerí kandidáti, ktorých skupina podporila, prehrali v roku 2023 sériu kľúčových volieb do školských rád. Organizácia tvrdí, že má okolo 130-tisíc členov.

"Politika sa otočila proti Mamám za slobodu a viac ľudí hlasuje proti nim,“ skonštatoval pre New York Times Jon Valant, riaditeľ Brownovho centra pre vzdelávaciu politiku na Brookingsovom inštitúte.

Denník tiež pripomenul, že o rodičovských práva, na ktoré sa Mamy za slobodu odvolávajú, len veľmi zbežne hovorí Donald Trump. Jeho pritom s najväčšou pravdepodobnosťou pošlú republikáni do boja o Biely dom. Okrem toho v doterajších troch straníckych televíznych diskusiách sa prezidentskí kandidáti oveľa viac venovali témam, ako sú právo na interrupciu, zahraničná politika či ekonomika.