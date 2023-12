Ako Hitler? Migranti bez dokladov "otravujú krv našej krajiny", vyhlásil Trump

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka? Video Zdroj: C-SPAN

Sedemdesiatse­demročný Trump je zatiaľ jasným favoritom republikánskych primárok a pravdepodobným kandidátom strany na prezidenta USA.

Trump slová o migrantoch vyriekol na predvolebnej akcii v štáte New Hampshire, kde kritizoval vysoký počet migrantov, ktorí prekračujú americko-mexickú hranicu. Exprezident tvrdí, že v prípade svojho opätovného zvolenia obmedzí nelegálne aj legálne prisťahovalectvo do Spojených štátov.

„Otravujú krv našej krajiny,“ vyhlásil Trump s tým, že migranti do USA popri Južnej Amerike prichádzajú tiež z Ázie a Afriky. Nebolo to prvýkrát, keď americký exprezident použil podobné slová. Na konci septembra ho za to kritizovala Liga proti hanobeniu (ADL), organizácia bojujúca proti antisemitizmu. Podľa jej šéfa Jonathana Greenblatta je takýto jazyk „rasistický, xenofóbny a odporný“.

Za nebezpečné opakované používanie týchto slov považuje profesor Yaleovej univerzity Jason Stanley. Podľa tohto autora knihy o fašizmu je rétorika Trumpa podobná rétorike nacistického vodcu Adolfa Hitlera, ktorý varoval pred otrávením nemeckej krvi Židov.