Kyjev zhromažďuje zdroje pre budúcoročnú ofenzívu, akú plánoval Zalužnyj už tento rok v lete

„Mnoho ľudí zabúda, že väčšina tankov a obrnených bojových vozidiel je stále tam a že mnohé zo sľúbených zbraní sa stále dodávajú,“ argumentuje Lange. Týka sa to napríklad 200 nemeckých tankov Leopard 1, z ktorých na Ukrajinu dorazilo len asi 30 kusov.

Neúspešná ofenzíva? Zvíťazíme, veria stále Ukrajinci

Video

Čítajte viac Plány ukrajinskej ofenzívy boli veľkolepé. Pekelná ruská obrana rozmetala stratégiu USA a Kyjeva

Ukrajina má navyše stále prístup k viac ako 95 percent všetkých zbraňových systémov dodávaných Západom, keďže ešte neboli použité v protiofenzíve. Vyplýva to z odhadov holandskej webovej stránky Oryx, ktorá analyzuje údaje o dodávkach a ničení vojenského materiálu.

Die Welt poznamenáva, že na juhu ukrajinské námorníctvo drží a rozširuje predmostie neďaleko Chersonu na Ruskom okupovanom ľavom brehu rieky Dnipro. Odtiaľto je to na Krym len 60 kilometrov. Toto je slabina ruskej armády, keďže Ukrajina prinútila Čiernomorskú flotilu stiahnuť sa odtiaľ a zničila dôležité systémy protivzdušnej obrany a ďalšie ruské vojenské objekty.

Čítajte viac Najväčší postup za niekoľko mesiacov. Kyjev vytláča Rusov z ľavého brehu Dnepra

„Ukrajina má stále veľké plány. Svedčí o tom zoznam želaných zbraní, ktoré Ukrajina poslala do USA. Patria sem útočné helikoptéry Black Hawk a Apache, stíhačky F-16 a F-18, diaľkové raketové systémy, tanky Abrams a množstvo dronov a munície,“ povedal Lange.

Podľa medializovaných informácií Zalužnyj nikdy nebol za ofenzívu bez leteckej podpory a súhlasil s ňou len „z politických dôvodov“, no „veľká protiofenzíva“, ktorá mala viesť na Melitopoľ a Berďansk, bola nakoniec zrušená. Novinári dodávajú, že Zalužnyj rozhodnutím zaútočiť s malými jednotkami zachránil životy svojich vojakov, zabezpečil zbraňové systémy zo Západu a získal dôležitý čas.

„Ukrajina pravdepodobne zbiera zdroje na novú budúcoročnú protiofenzívu. Jedným z východiskových bodov by mohlo byť predmostie v Chersone. S potrebnými stíhačkami, útočnými vrtuľníkmi a bezpilotnými lietadlami by Ukrajina mohla poskytnúť dostatočnú podporu pre postup svojich jednotiek, keďže v regióne nie sú takmer žiadne ruské opevnenia. Bol by to presne ten druh protiofenzívy, ktorý mal Zalužnyj pravdepodobne na mysli už od začiatku,“ skonštatoval Lange.