Rusko podľa Putina nemá žiadny dôvod bojovať s krajinami NATO. Novému členovi však pohrozil

Rusko nemá podľa prezidenta Vladimíra Putina žiadny ekonomický, geopolitický ani vojenský dôvod bojovať s krajinami Severoatlantickej aliancie (NATO). Povedal to v rozhovore s ruskou štátnou televíziou Rossija.

Šéf Kremľa tiež označil za „úplný nezmysel“ varovanie amerického prezidenta Joea Bidena, že ak Rusko porazí Ukrajinu, napadne niektorý zo štátov NATO. Vlani vo februári Rusko na Putinov príkaz napadlo vojensky susednú Ukrajinu.

Stretne sa Fico s Putinom? Slovenský premiér to vysvetlil

Video

Biden svoje predchádzajúce varovanie o možnom napadnutí niektorej krajiny NATO Ruskom zopakoval na začiatku decembra v apele na kongresmanov Republikánskej strany, ktorým ich chcel presvedčiť, aby zdvihli ruku na financovanie ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine.

Čítajte viac Bez pomoci USA a NATO môže Ukrajina prehrať vojnu do budúceho leta

Biden, rovnako ako ďalší predstavitelia Demokratickej strany, argumentuje tým, že ak by americkí vojaci museli po napadnutí niektorej z členských krajín NATO na základe článku päť aliančnej zmluvy o kolektívnej obrane bojovať v Európe, stálo by to Spojené štáty oveľa viac. Podľa Putina sa však Biden len snaží obhájiť svoju „pomýlenú politiku“ voči Rusku.

Súčasný ruský prezident vníma rozširovanie NATO v posledných desiatkach rokov ako „aroganciu Západu“ a bezpečnostnú hrozbu pre Rusko. Moskva tento rok kritizovala aj rozšírenie bloku o Fínsko, ktoré s Ruskom zdieľa 1 340 kilometrov dlhú hranicu.

Putin vyhlásil, že Fínsko bude mať odteraz problémy pre svoje členstvo v NATO. Západ podľa Putina Fínsko do Severoatlantickej aliancie „zatiahol“. „Mali sme s nimi nejaké nezhody? Všetky spory, vrátane tých územných z polovice 20. storočia, sú už dávno vyriešené,“ cituje agentúra AFP Putina.

Rusko bude podľa prezidenta Putina na rozšírenie aliancie o Fínsko reagovať vytvorením leningradského vojenského okruhu a posilnením bezpečnosti na severozápade krajiny.

NATO nacvičuje jadrové odstrašenie

Video

Čítajte viac Rusko necháva svoju vyše tisíc kilometrovú hranicu s novým členom NATO takmer nestráženú

Hoci sa o vstup do NATO vo Fínsku debatovalo už od konca studenej vojny na konci minulého storočia, zásadný zvrat priniesla až vlani ruská invázia na Ukrajinu, ktorá vyvolala najväčší konflikt na kontinente od druhej svetovej vojny.

Fínsko a susedné Švédsko po začiatku invázie vyjadrili jednoznačnú vôľu do aliancie vstúpiť. Fínsko sa členom stalo v apríli, Švédsko zatiaľ čaká na schválenie svojej žiadosti v Turecku a Maďarsku.