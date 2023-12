Študent z Kalifornie zložil advokátsku skúšku vo veku 17 rokov

Peter Park skladal advokátsku skúšku v júli, jej výsledky boli zverejnené 9. novembra. Zo 7 555 ľudí ju zvládlo 52 percent. Advokátsku prísahu Park zložil 5. decembra, pričom osemnáste narodeniny podľa Daily Journal oslávil 26. novembra.

„Nepovedal by som, že som super génius. Povedal by som len, že som taký primerane inteligentný,“ povedal Park pre San Francisco Chronicle. Sú „ľudia ako ja, ktorí by sa chceli stať právnikom vo veku 17 rokov – kto by nechcel? – ale jednoducho nevedia, ako na to.“

Park pracuje na prokurátore okresu Tulare, kde rieši väčšinou priestupky a „v štádiu prípravy“ niekoľko trestných činov. „Chcem sa stať prokurátorom, pretože ma poháňa morálna povinnosť presadzovať slobodu, rovnosť a spravodlivosť v spoločnosti,“ uviedol Park. „Obdivujem, ako prokurátori udržujú našu komunitu v bezpečí.“

Na strednú školu v meste Cypress v Kalifornii začal chodiť v roku 2019, v rovnakom roku sa zapísal aj na štvorročné štúdium na právnickej fakulte Northwestern California University vďaka programu College-Level Examination. Strednú školu ukončil v roku 2021 a na právnickej fakulte promoval tento rok. Počas štúdia bol koncipientom na úrade okresného prokurátora okresu Tulare.

Na Northwestern California University študujú aj jeho dve sestry, ktoré majú 16 a 13 rokov. Podľa Parka staršia plánuje skladať advokátsku skúšku na budúci rok v júli, a ak bude úspešná, prekoná jeho vekový rekord.

V Kalifornii pôsobí podľa údajov Štátnej advokátskej komory 196 300 aktívnych advokátov. Priemerný vek advokátov pri ich prijatí do komory bol v roku 2022 31 rokov.