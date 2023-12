Katalánsko chce na základných školách zakázať mobilné telefóny

Katalánska vláda chce na základných školách od budúceho školského roka úplne zakázať používanie mobilných telefónov. Oznámila to cez víkend katalánska ministerka školstva Anna Simóova, informoval denník El País. O podobnom kroku sa však v Španielsku vedie širšia debata, a zákaz by tak mohli vydať aj ďalšie regióny.

Podľa Simóovej by základné školy, ktoré v Španielsku obvykle navštevujú deti vo veku od šiestich do 12 rokov, mali byť miestami, kde sa mobilné telefóny vôbec nevyskytujú. Školy, kam chodia starší žiaci, by mali mať podľa jej predstáv možnosť si samy upraviť podmienky, za akých sa bude smieť mobilný telefón používať.

O zákaze či obmedzení používania mobilných telefónov na školách uvažuje aj ústredná vláda v Madride. Ministerka školstva Pilar Alegríaová chce o záležitosti rokovať s regiónmi. Podľa nej rodičia a učitelia vyjadrujú čoraz väčšie znepokojenie ohľadom používania mobilných telefónov v školách, a to hlavne počas vyučovania.

Vo veci plošného zákazu však medzi učiteľmi a expertmi na vzdelávanie nepanuje jednoznačná zhoda. Niektorí z nich poukazujú na to, že školy by sa mali zamerať predovšetkým pri starších deťoch na rozvoj digitálnych zručností, skôr než sa zaoberať zákazmi používania mobilných telefónov.

Len tri zo 17 autonómnych oblastí Španielska regulujú teraz na regionálnej úrovni používanie mobilných telefónov v školách. Všetky tri regióny počítajú aj so zákazom, školám však ponechávajú relatívne veľký priestor pre výnimky.