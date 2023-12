Turecký prúd za koňa? Pán hlavný odcválal od Orbána k Erdoganovi

Popletený Trump: Orbán ako líder... Turecka? Video Americký exprezident Donald Trump je vraj poctený tým, že pozná Viktora Orbána, ale o maďarskom premiérovi povedal, že je to líder Turecka. / Zdroj: C-SPAN

Bola to celkovo už ich dvadsiata prvá schôdzka. Tento rok už piata. Turecký prezident bol v Maďarsku naposledy pred štyrmi mesiacmi, Orbán tiež stihol odvlani dva razy zavítať do Turecka. A stretli sa aj na summite turkických krajín, kam maďarský premiér doviedol svoju krajinu s pozorovateľským statusom po tom, čo spochybnil ugrofínsky pôvod maďarčiny a prihlásil sa k hunsko-turkickým koreňom.

Vládcov, ktorí síce tolerujú voľby, ale pri moci sa podľa kritikov zabetónovali obmedzovaním nezávislosti súdnictva i médií, spája okrem odporu k liberálnej demokracii tiež to, že ich krajiny ako jediné spomedzi 31 spojencov v NATO udržiavajú s Ruskom blízke vzťahy od jeho vpádu na Ukrajinu. Ankara a Budapešť navyše už vyše roka svorne blokujú vstup Švédska do aliancie, ako to do apríla tohto roka robili aj Fínsku. Kedy Štokholm pustia do NATO, to ani teraz neprezradili. Orbán však v minulosti viackrát sľúbil, že Budapešť s ratifikáciou nebude posledná.

Na tlačovej konferencii, na ktorú opozičné maďarské médiá nemali prístup, obaja štátnici zdôraznili, že ich krajiny spájajú spoločné záujmy v energetike, v boji proti nelegálnej migrácii, v riešení krízy okolo Ukrajiny i na Blízkom východe.

Minister zahraničných vecí Péter Szijjártó osobitne vyzdvihol, že Turecko sa pri zásobovaní Maďarska zemným plynom stane z tranzitnej krajiny predajcom. „Od budúceho roka začneme nakupovať zemný plyn v Turecku. Okrem toho sa otvára spolupráca v ďalších energetických odvetviach, napríklad v skladovaní plynu či výrobe vodíka,“ citoval ho portál denníka Magyar Nemzet. Szijjártó však pripustil, že nateraz je kľúčový tranzit takmer päť miliárd kubických metrov ruského plynu do Maďarska južnou – balkánskou trasou cez Turecký prúd.

Erdogan spolu s Orbánom oslávil 100. výročie nadviazania vzájomných diplomatických vzťahov, otvorili maďarsko-turecký rok kultúry a spolupredsedali zasadaniu „najvyššej rady strategickej spolupráce“. „V jazyku diplomacie to vyjadruje najužšiu, priateľskú, bratskú a politickú spoluprácu, zámer oboch národov, že v budúcnosti chcú navzájom spolupracovať tak úzko, ako to len dva národy a dve krajiny dokážu,“ vysvetlil maďarský premiér podľa portálu Index, čo rozumie pod špeciálnymi vzťahmi strategickej spolupráce.

Návšteva tureckej hlavy štátu na dlhé hodiny ochromila v Budapešti dopravu. Po hlučných protestoch z minulosti sa polícia poistila a pre verejnosť uzavrela trasu, kadiaľ sa kolóna s Erdoganom presúvala. Na jeho bezpečnosť podľa portálu dozerala aj početná telesná stráž. Takzvaná fúzatá garda (podľa mužnej okrasy tváre, akú má Erdogan, v auguste nemilosrdne strhla na zem jedného Maďara, ktorý smerom k Erdoganovi ukázal neslušné gesto, pričom maďarská polícia incident odmietla riešiť, pripomenul portál VG.hu.

Pred Orbánovým sídlom však tradičné zátarasy, ktoré držia demonštrantov na dištanc, pred príchodom Erdogana zmizli. Sám premiér odtiaľ na Facebooku zverejnil až tri fotografie. „Pán hlavný prišiel“, napísal k prvej snímke, na ktorej na červenom koberci postáva kôň. „Maďarská konská sila“, poznamenal k druhému obrázku, kde žrebca predvádza hosťovi. „Dar od národa jazdcov národu jazdcov,“ dodal s tým, že žrebec sa volá Pán hlavný.

Tretiu snímku, kde s hosťom nastupuje do tureckého terénneho elektromobilu, ktorý od neho dostal, aby ho povozil po meste, komentoval slovami: „To bol dobrý obchod. 1 konská sila za 435.“