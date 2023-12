ONLINE: Predĺžená výnimka zo sankcií. Česko môže ešte rok dovážať produkty z ruskej ropy zo Slovnaftu

Predchádzajúca výnimka zo sankcií voči Rusku, ktorá bratislavskej rafinérii Slovnaft umožňovala vyvážať do Česka produkty z ruskej ropy, sa skončila 5. decembra.

6:15 Európska únia v pondelok predĺžila výnimku na dovoz produktov z ruskej ropy do Česka do 5. decembra 2024, ale len v objemoch porovnateľných s poslednými piatimi rokmi. Ak budú pred týmto dátumom dostupné alternatívy, Rada EÚ sľúbila ukončenie výnimky. Informovala o tom v rámci schválenia dvanásteho balíka protiruských sankcií.

Dvadsaťsedmička sa tiež rozhodla rozšíriť ropné sankcie o skvapalnený ropný plyn (LPG). Bude preň platiť 12-mesačné prechodné obdobie.

Krajiny Európskej únie v pondelok schválili dvanásty balík sankcií proti Rusku kvôli jeho vojne proti Ukrajine. EÚ v ňom okrem iného postihuje zisky, ktoré Rusku plynú z vývozu diamantov. Informovala o tom Rada EÚ zastupujúca členské štáty.

Nové opatrenia „prinášajú ďalšiu ranu schopnosti (ruského prezidenta Vladimira) Putina viesť vojnu“ tým, že sa zameriavajú na vysokocenené odvetvia ruskej ekonomiky a sťažujú obchádzanie unijných sankcií, uviedla Rada EÚ vo svojom vyhlásení. „S týmto dvanástym balíkom predkladáme robustný nový zoznam ekonomických opatrení aj opatrení týkajúcich sa jednotlivcov, ktoré ďalej oslabí ruskú vojnovú mašinériu,“ okomentoval balík šéf únijnej diplomacie Josep Borrell.

„Náš odkaz je jasný, ako som už povedal na neformálnej Rade pre zahraničné záležitosti v Kyjeve: budeme ďalej odhodlaní v plnení našich záväzkov voči Ukrajine a budeme aj naďalej podporovať jej boj za slobodu a suverenitu,“ dodal.

Európska únia v balíku okrem iného zavádza priamy aj nepriamy zákaz dovozu, nákupu či transferu diamantov z Ruska. Tento zákaz sa vzťahuje na diamanty s pôvodom v Rusku, vyvážané z Ruska, prepravované cez Rusko a ruské diamanty spracované v tretích krajinách. Zákaz sa vzťahuje od 1. januára budúceho roka na nepriemyselné prírodné aj syntetické diamanty a tiež na diamantové šperky. Od septembra potom začne platiť aj na ruské kamene spracované v iných krajinách.

EÚ tiež rozšírila sankčný zoznam o 29 ďalších subjektov, ktoré podľa únie priamo podporujú ruskú vojnovú mašinériu, väčšinou svojím zapojením do výroby, vývoja alebo dodávok elektroniky a súčiastok. Na tieto subjekty sa budú vzťahovať prísnejšie vývozné obmedzenia týkajúce sa tovaru a technológií, ktoré by mohli byť využité v prospech ruskej vojny alebo by mohli posilniť ruský obranný a bezpečnostný sektor. Takto rizikovými položkami sú novochemikálie, lítiové batérie, termostaty, jednosmerné motory a servomotory pre bezpilotné lietadlá, obrábacie stroje a strojové súčasti, uviedla Rada EÚ.

„Úplný zákaz ruských diamantov, odstránenie medzier v existujúcich sankciách, obmedzenie dovozu tovaru dvojakého použitia a ďalších položiek, ktoré Rusku každoročne prinášajú zisky v celkovej výške 2,2 miliardy eur a pomáhajú mu pokračovať v agresii proti Ukrajine,“ ocenil nové sankcie ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Ruská diplomatická misia pri EÚ uviedla, že prijatie ďalšieho balíka ukazuje, že doterajšie opatrenia zlyhali. „Ruská ekonomika nie je roztrhaná na kusy, pokusy o našu izoláciu na medzinárodnej scéne, vrátane bruselskej platformy, žalostne zlyhali, cieľ spôsobiť strategickú porážku nebol dosiahnutý,“ uviedla misia vo vyhlásení zverejnenom na internete. Prijaté obmedzenia považuje misia za „nelegitímne, politické vydieranie a neokoloniálny prístup“. Ruské ministerstvo zahraničia iba uviedlo, že na sankcie bude reagovať, píše Reuters.