„Spoločenstvo kráľa“. Spisovateľ napísal pokračovanie Pána prsteňov, musí zaplatiť desaťtisíce

Spisovateľ Demetrious Polychron žijúci v USA v roku 2022 zverejnil knihu s názvom Fellowship of the King (Spoločenstvo kráľa), ktorú označil za dokonalé pokračovanie trojdielnej ságy Pána prsteňov. Tú napísal britský autor John Ronald Reuel (J. R. R.) Tolkien v polovici minulého storočia.

Žalobu voči Polychronovi podala v USA správa pozostalosti JRR Tolkiena (Tolkien Estate). Súd minulý štvrtok tomuto spisovateľovi nariadil zastaviť distribúciu knihy, zničiť všetky jej výtlačky a aj elektronické kópie. Takisto nesmie vydať ďalšie plánované pokračovania knihy.

Samotný Polychron sa v apríli tohto roka pokúsil o žalobu voči Tolkien Estate a spoločnosti Amazonu, keď tvrdil, že televízny seriál Rings of Power (Prstene moci) porušuje autorské práva týkajúce sa jeho knihy, píše BBC. Seriál je k dispozícii v streamovacej službe Amazonu.

Spisovateľova žaloba však bola v auguste zamietnutá a sudca naopak rozhodol o tom, že samotná Polychronova kniha porušuje autorské práva spoločnosti Amazon.

Tolkien Estate následne podala vlastnú žalobu, v ktorej žiadala zastavenie ďalšej distribúcie The Fellowship of the King. Súd jej dal minulý týždeň napokon za pravdu. Polychron musí tiež uhradiť Amazonu a Tolkien estate právne poplatky v hodnote 134 637 dolárov.

„Je to významný úspech pre Tolkien Estate, ktorá nepovolí neoprávneným spisovateľom a vydavateľom takýmto spôsobom speňažovať obdivované diela JRR Tolkiena,“ uviedol právnik pozostalosti Steven Maier. Dodal, že zo strany spisovateľa Polychrona išlo o vážne porušenie autorských práv.

BBC požiadala Polychrona o vyjadrenie, ktoré však bezprostredne nedostala.