Český súd uložil Slovákovi, ktorý sa roky skrýval v Argentíne, deväť rokov za vraždu

Český súd uložil Kristiánovi Danevovi deväť rokov väzenia za vraždu rovesníka, ktorú spáchal v roku 2009 v Poděbradoch. Muž so slovenským a bulharským občianstvom, ktorý sa pred trestným konaním skrýval v Argentíne, sa v utorok k činu priznal a vyjadril nad ním ľútosť.

Uviedol, že zavraždený mladík, s ktorým si založili zariadenie výboru konope, ho slovne aj fyzicky napádal. Súčasťou neprávoplatného verdiktu je aj vyhostenie z Česka na deväť rokov.

„Pán obžalovaný bol pod dlhodobým tlakom pána poškodeného, nevyhodnotil však situáciu tak, ako mal. Správna reakcia by bola taká, že by sa s pánom poškodeným rozišiel a utiekol od neho, ale on tam dobrovoľne zostával,“ konštatoval predseda senátu stredočeského krajského súdu Michal Tomáš.

Danevovi hrozilo desať až 15 rokov väzenia, súd sa ale rozhodol o znížení trestu – okrem iného preto, že muž nikdy nebol trestaný a podľa znalcov má výborné predpoklady na opätovné začlenenie sa do spoločnosti. Zamieriť má do väznice s miernejším stupňom stráženia.

Vražda sa stala v období od 13. februára do 13. apríla 2009, keď svedkovia našli v rodinnom dome v Poděbradoch telo zavraždeného dvadsaťštyriročného mladíka. Mal rezné a bodné zranenia na krku, v hrudníku a chrbte.

Tridsaťdeväťročný Danev uviedol, že sa na presný dátum ani na samotný priebeh incidentu nespomína. „Tej noci sa prišiel pozrieť do zariadenia, vrátil sa hore a začal mi vyčítať, že sa nedostávame na potrebnú kvantitu. Prešlo to do faciek a úderov. Keď som potom prišiel k sebe, videl som dom plný od krvi,“ opísal.

Pobodaného muža chcel podľa vlastných slov odviezť k lekárovi, v aute ale zistil, že už nežije, a tak zazmätkoval a vrátil sa do domu, kde telo nechal. Ešte v noci odišiel na Slovensko a po niekoľkých mesiacoch sa cez Bulharsko dostal za peniaze od babičky do Argentíny.

K vzťahu Daneva s dobodaným mužom predtým na polícii vypovedala expriateľka zavraždeného. Uviedla, že jej niekdajší druh bol arogantný a egoista. „Danev nikam nechodil, mal ho tam zatvoreného ako otroka. Ponižoval ho, ako keď kopete do malého psa. Kristián sa mu nepostavil, bol veľmi submisívny. Vyvolávalo to vo mne ľútosť,“ povedala. Aj ďalšia priateľka opísala zavraždeného ako výbušnú osobu. „Danev mi prišiel ako introvert, veľa ‚húlil‘,“ spomínala na polícii.

Znalci uviedli, že Danev pravdepodobne útočil v afekte, ktorý vyvolali dlhodobo nahromadené emócie. Obžalovaný je podľa nich nadpriemerne inteligentný človek ovládajúci viacero jazykov, nie je primárne agresívny ani asociálny a má rozvinuté morálne etické postoje.

„Chcem poprosiť o odpustenie rodinu poškodeného. Často myslím na ich utrpenie a verím, že nájdu vo svojich srdciach silu mi odpustiť. To, čo som spáchal, ťaží moje svedomie už dlhé roky. Cítim, že som zlyhal morálne ako človek aj ako syn dvoch lekárov. Nech už bude môj trest akýkoľvek, prijmem ho,“ povedal Danev súdu.

Argentínski policajti Daneva zadržali na základe medzinárodného zatykača a s prispením Interpolu začiatkom roku 2018. V juhoa­merickom štáte potom strávil dva roky vo väzbe. Argentína sa následne rozhodla, že ho do Česka nevydá, a z väzby ho prepustila.

Extradícia sa nakoniec uskutočnila začiatkom mája tohto roku. Danev na svoj pobyt v Argentíne uviedol, že tam pracoval väčšinou načierno – v sklade, so zvieratami, na stavbách alebo ako čašník. Venoval sa aj chovu včiel.

Trom pozostalým po zavraždenom mužovi má Danev podľa rozsudku uhradiť celkom 25-tisíc eur ako nemajetkovú ujmu, zaplatiť im má aj náklady na pohreb. Obžalovaný k tomu uviedol, že nemá úspory, ale že pozostalých odškodniť chce.

Štátny zástupca Ján Jurica trval na tom, že na zníženie trestu nie je dôvod. Žiadal 10,5 roka väzenia. Zdôrazňoval, že obaja mladíci sa rozhodli zarobiť si peniaze pestovaním marihuany vo veľkom, teda trestnou činnosťou. Proti verdiktu sa obratom odvolal. Danev sa práva na odvolanie vzdal. Na odvolacom zasadnutí bude čakať vo väzbe, ktorú mu dnes súd predĺžil.