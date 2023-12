Fašista? Diktátor na bielom koni? Je nevídané, že voliči o Trumpovi hovoria, že ho poslal Boh, tvrdí expert

Americké prezidentské voľby, najväčšia politická šou na svete, sa naostro začnú 15. januára 2024. Vtedy republikáni odštartujú primárky, v ktorých vyberú súpera pre súčasného demokratického prezidenta Joea Bidena. Aj jeho strana zorganizuje tento proces, ale v zásade by to mala byť len formalita. A do istej miery sa zdá, že i v prípade republikánov to bude podobné. Je už teraz jasné, že vyšlú do súboja o Biely dom krajne pravicového populistického miliardára Donalda Trumpa? Pre Pravdu odpovedal Steffen Schmidt, profesor politológie na Iowskej štátnej univerzite.

Tento rozhovor robíme 15. decembra, teda presne mesiac pred tým, ako sa začnú republikánske prezidentské primárky. Odštartujú volebnými zhromaždeniami (caucasus) v Iowe. Môže sa stať, že hneď aj pochovajú šance niektorých kandidátov?

Iowa je mimoriadne čudná, pretože sme veľmi malý štát, ale historická náhoda zariadila, že začíname primárky veľmi skoro. Súvisí to s tým, že existovali obavy, či sa podarí v normálnom čase dodať všetky výsledky. Volebné zhromaždenia sa líšia od klasických primárok, pri ktorých bežne hlasujete. U nás sa ľudia stretnú, porozprávajú sa, a potom volia. Iowa sa stala miestom, kam politici prichádzajú veľmi skoro počas kampane, aby sa pokúsili presvedčiť voličov o svojom posolstve. Donald Trump tu urobil skvelú prácu a rovnako sa mu podľa prieskumov očividne darí aj celkovo. V Iowe je veľa evanjelikálnych voličov, teda kresťanských konzervatívcov. Majú radi Trumpa, keďže ho vnímajú ako silného lídra, hoci niektorí ho nepokladajú za morálneho človeka. Exprezidentova pozícia v Iowe je preto veľmi silná. Otázkou však je, či Trump naozaj zaznamená supervýsledok alebo sa k nemu niekto priblíži na druhom mieste. Niekto ako floridský guvernér Ron DeSantis alebo bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová. Ak by sa to stalo, mohlo by to vyvolať debatu, aká pevná je v skutočnosti Trumpova podpora.

No podľa posledných prieskumov exprezident skutočne jasne dominuje republikánom, keď má podporu okolo 60 percent voličov. Ešte pred niekoľkými mesiacmi to vyzeralo, že Trumpovým hlavným vyzývateľom bude DeSantis, no popularita floridského guvernéra sa už prepadla pod 15 percent. Čo sa stalo?

Líder najvplyvnejšej evanjelikálnej skupiny v Iowe Bob Vander Plaats vyhlásil, že neverí prieskumom, a podporil DeSantisa. Stojí za ním aj Kim Reynoldsová, guvernérka Iowy, ktorá je veľmi konzervatívna a zároveň mimoriadne populárna. Hovorí sa o nej ako o možnej viceprezidentskej kandidátke i o tom, že v budúcnosti by mohla sama zabojovať o Biely dom. Niektorí ľudia špekulujú, že takáto podpora nakoniec v mojom štáte DeSantisovi pomôže a že voliči sa v prieskumoch boja priznať, že nechcú hlasovať za Trumpa. Už o mesiac uvidíme, či je to naozaj pravda. Republikáni stoja pred veľkou otázkou. Je ňou to, či Trump nie pre nich príliš nebezpečný z hľadiska prezidentských volieb. Či neodradí voličov. Preto aj republikáni do istej miery uvažujú nad tým, že exprezidenta síce milujú, ale možno potrebujú niekoho, s kým budú mať lepšiu šancu získať Biely dom.

Skutočne tak však rozmýšľajú? Vyzerá to tak, že Trump má stále pomerne pevné voličské jadro. Je to pre neho dôležitá výhoda, keďže účasť na primárkach býva nízka a volia v nich najmä tí najpresvedčenejší. A ak mal by DeSantis hlavným Trumpovým vyzývateľom, potrebuje z Iowe dobre zabodovať, inak sa jeho kampaň môže rýchlo skončiť, však?

Súhlasím s vami, že výkon DeSantisa je sklamaním. Vnímali ho ako silného guvernéra Floridy, ktorého znovuzvolili s obrovským náskokom. Je to veľmi konzervatívny republikán, ktorý sa pustil aj do kritiky a boja s Mickeym Mouseom, teda zažaloval spoločnosť Disney, podporuje cenzúru kníh na školách a robí podobné veci. Zdá sa, že mnohým ľuďom sa to páčilo. Problémom je však jeho osobnosť. Nepôsobí veľmi sympaticky, správa sa čudne a ľudia sa v jeho spoločnosti necítia príjemne. Zdá sa, že Trump je pre mnohých jednoducho magický. Nedá sa povedať, že má len politických podporovateľov. Keď sa pýtate niektorých ľudí v Iowe, tak hovoria, že Trump prišiel, lebo Boh chcel, aby bol náš vodca. Analyzujem americkú politiku 55 rokov. Minimum ľudí hovorilo, že Boh chcel, aby sa stal prezidentom Bill Clinton, George W. Bush či nejaký iný politik. Je to veľmi neobvyklé. Takže Trumpova podpora sa skôr podobá na nejaké hnutie, presahuje politiku.

Je to ako kult?

Áno. Ľudia pri Trumpovi neuvažujú, že by mohol napríklad zlepšiť zákony. Vášnivo ho podporujú a bude veľmi zložité ho oslabiť. DeSantis začal dobre, ale potom mnohých sklamal.

Čiže pre Trumpa nebudú problémom ani jeho nekonečné právne problémy či konšpirácie, ktoré ustavične šíri?

Ako som už povedal, jeho popularita je založená na niečom hlbšom, ako to býva pri bežných politikoch. Mnoho ľudí má strach z budúcnosti a upínajú sa k silnej osobnosti, akou je Trump. A možno ani nie je taký mocný, ale pôsobí tak, veď na všetkých útočí. Voliči majú pocit, že svet je neistý a demokrati sú slabí a rozdelení, čo sa týka prístupu k problémom. Trump je niekto, s kým buď súhlasíte a milujete ho, alebo sa ho skutočne bojíte. Mám pocit, že ľudia ho vnímajú ako silného otca. Proti tomu je zložité politicky bojovať, veď s Trumpom sa nedá diskutovať, ako vyrieši infláciu či problémy poľnohospodárstva. Jeho podporovatelia to ani neriešia a upínajú sa na niečo psychologicky hlbšie. Je však otázne, či to Trumpovi bude stačiť v súboji o Biely dom. Či je schopný k sebe prilákať umiernenejších a nezávislých voličov.

Popularita republikánov pred primárkami* Donald Trump 63,1 % Ron DeSantis 12,3 % Nikki Haleyová 10,7 % Vivek Ramaswamy 3,9 % Chris Christie 2,9 *Fivethirtyeig­ht.com

Pred niekoľkými týždňami som robil rozhovor s bývalým ministrom pre vnútornú bezpečnosť Michaelom Chertoffom. Povedal, že Trump znie ako fašista a že je nebezpečný pre americkú demokraciu. Súhlasíte s ním?

Trump nerešpektuje ani to, že prehral voľby. Stále tvrdí, že v roku 2020 zvíťazil, ale druhá strana podvádzala. Je to veľmi znepokojujúce. A aj fakt, že sa chystá na pomstu. Trump sa hnevá na sudcov, justičný systém i politikov. Myslím si, že existuje nebezpečenstvo, že sa bude usilovať zasiahnuť proti ľuďom, na ktorých útočí, a že na to využije prezidentské právomoci, ktoré sú pomerne veľké. Určite to nie je demokratický prístup. Môžete to opísať, ako chcete. Ako fašizmus, diktatúru, ako vládu silného lídra na bielom koni. Mnoho ľudí má obavy, že Trump zneužije svoju moc spôsobom, ktorý podkope normálne fungovanie demokracie. Že udelí amnestie svojim stúpencom, akým je napríklad Rudy Giuliani, ktorí čelia obrovským pokutám a väzeniu. Nezdá sa však, že by to jeho voličov trápilo. Majú pocit, že Trump je skvelý a presvedčil ich, že iba on im hovorí pravdu.