Erdogan má ďalšiu podmienku pre vstup Švédska do NATO

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan má ďalšiu podmienku pred tým, ako turecký parlament ratifikuje vstup Švédska do NATO. Kanada by podľa neho mala zrušiť embargo, ktoré uvalila na zbrane a vojenský materiál z Turecka. Za posledné týždne ide o ďalšiu otázku, ktorú Erdogan pred novinármi spojil s tureckou podporou vstupu severskej krajiny do Severoatlantickej aliancie.