Vojna na Ukrajine priniesla preteky medzi dronmi a rušičkami. Raz má navrch jedna, raz druhá strana

Podobné preteky v minulosti prebiehali už veľakrát. V 19. a na začiatku 20. storočia to bol napríklad súboj medzi lodnými delami a pancierom vojnových lodí. Akonáhle sa objavil odolnejší pancier, vymyslel niekto vzápätí aj účinnejšie delo a lepšiu muníciu. Neskôr prebiehalo podobné súperenie medzi pancierom tankov a protitankovými zbraňami.

Ukrajinské drony si nájdu aj zakopaných Rusov Video Dronová vojna pokračuje. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Aktuálne sa takýto súboj odohráva na Ukrajine. V prvom roku vojny boli obrancovia výrazne úspešnejší, čo sa týka používania dronov. Hovoríme teraz najmä o tých malých komerčných, ktoré slúžia na prieskum na krátku vzdialenosť alebo sú improvizovane upravené na zhadzovanie granátov či kamikadze útoky. Rusi sa však na to nepozerali so založenými rukami a tento rok masovo nasadili takéto drony aj oni. Tempo zvyšujú aj Ukrajinci. Prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že na budúci rok si vlastnými silami vyrobia až milión dronov.

S masovým nasadením dronov rastie aj dopyt po prostriedkoch elektronického boja, ktoré sú schopné rušiť signál operátora a satelitnú navigáciu. Dron vďaka tomu prestane byť ovládateľný. Malé rušičky namontované priamo na tankoch či obrnených vozidlách sa zatiaľ príliš neosvedčili, najmä preto, že nemajú dostatočný dosah. Viackrát už boli zverejnené videá, na ktorých ukrajinský dron útočí na ruské vozidlo s anténami rušičky. V jeho blízkosti začne strácať signál a na posledných pár metroch ho stratí úplne. Šikovný operátor ho však ešte pred stratou spojenia namieri tak, že vozidlo trafí aj „naslepo“.

Účinnejšie sú rušičky s väčším dosahom. Tie Ukrajincom dlho fungovali na ľavom brehu Dnepra. V bojoch o osadu Krynky sa ruskí vojaci viackrát sťažovali, že ich prieskumné drony stratili spojenie. To malo za následok dve veci – museli útočiť bez toho, aby vedeli, kde sú ukrajinské pozície, a tiež ich delostrelectvo nemá presné súradnice cieľov. Ukrajinci tento problém nemali a predmostie tak mohli brániť aj s malým počtom vojakov. Ich drony hliadkovali nepretržite a keď zistili, že sa niekde zhromažďovali ruskí vojaci na útok, tak na nich jednak naviedli svoje delostrelectvo, a tiež na ohrozený smer presunuli vlastných vojakov.

Ukrajinské drony ničia ruské tanky Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Na tomto úseku pôsobila aj jednotka známeho operátora dronov, plukovníka Roberta Brovdiho. Ten pochádza z Užhorodu a má prezývku Maďar. Ešte pred pár dňami uviedol, že jeho skupina na ľavom brehu Dnepra za dva a pol mesiaca zasiahla dronmi 450 ruských vozidiel, z ktorých 153 zhorelo. Najnovšie sa však posťažoval na nové silné ruské elektronické opatrenia, ktoré majú za následok oveľa vyššiu spotrebu dronov – a tie nemá, pretože kamióny s dodávkami sú zablokované na poľských hraniciach.

Prevahu získali Ukrajinci v posledných dňoch aj pri Avdijivke. Ruské drony sú tam rušené a to oslabuje účinnosť ruských útokov, o ktoré sa však naďalej tvrdohlavo snažia. Rušenie neznamená, že vyradí všetky drony, ale umožní jednej strane získať výraznú prevahu vo vzduchu. Vďaka tomu sa môže viac zamerať na nepriateľské prostriedky elektronického boja a tímy operátorov dronov, čím svoju prevahu ďalej zvyšuje. Ani to však nie je trvalý stav. Nepriateľ si je toho vedomý a snaží sa to zvrátiť prísunom rušičiek a dronov iných typov, ktoré využívajú iné frekvencie. Preto sme na začiatku aj uviedli, že ide o veľmi premenlivú situcáiu. Môže sa hocikedy zmeniť, podobne ako sa to stalo pri osade Krynky.

Je možné, že Ukrajincom pomohli dosiahnuť aktuálny úspech pri Avdijivke nové modely komplexu Bukovel-AD, ktoré sa mali nedávno objaviť na fronte. Tento systém pochádza ešte z roku 2016 a počas bojov na Donbase ho Ukrajinci úspešne použili napríklad proti ruským prieskumným dronom Orlan. Najnovšia verzia by si mala poradiť aj s dronmi Lancet či malými kamikadze dronmi.

Systém Bukovel-AD má hmotnosť 800 kg a používa sa namontovaný na veľkých terénnych autách. Prítomnosť a smer letu väčších dronov zisťuje pasívne, pričom má dosah do 70 km. Malé komerčné drony dokáže zistiť na vzdialenosť 3 až 6 km. Ako rušička vie pôsobiť na vzdialenosť do 35 km. Pri tejto činnosti je schopný potláčať riadiace signály, rušiť prenos satelitného navigačného signálu GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, ako aj vytvárať mnoho falošných signálov. Simultánne dokáže rušiť až 11 rôznych kanálov.