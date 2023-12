Francúzsky parlament schválil sprísnenie imigračného zákona

Národné zhromaždenie hlasovalo za legislatívu veľkou väčšinou hlasov v pomere 349 za a 186 proti. Macronova centristická vláda tak nepotrebovala podporu krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penovej. Macron pritom v tejto súvislosti čelil vzbure v rámci svojej strany.

AFP vysvetľuje, že kľúčovým prvkom prijatého zákona je, že cudzinci budú mať nárok na sociálne dávky až po piatich rokoch pobytu vo Francúzsku. Pre tých, čo pracujú, bude táto doba skrátená na 30 mesiacov.

Zákon tiež zavádza migračné kvóty, komplikuje deťom prisťahovalcov stať sa občanmi Francúzska a osoby s dvojakým občianstvom odsúdené za závažné trestné činy proti polícii môžu prísť o francúzske občianstvo, dopĺňa Reuters.

Zákon si pred schválením prešiel viacerými pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré ešte viac sprísnili imigračné opatrenia v porovnaní s pôvodnou verziou, pričom ľavicové strany v tomto smere obviňovali vládu z toho, že sa poddáva krajnej pravici. Šéfka RN Le Penová prijatie zákona uvítala ako „ideologické víťazstvo“.

Niektorí kľúčoví ľavicoví členovia Macronovej strany Obroda i spriaznené frakcie naznačovali, že zákon nepodporia. Francúzsky prezident však pred hlasovaním v Národnom zhromaždení zvolal stretnutie strany a podľa účastníka schôdzky Macron povedal, že by návrh zákona radšej predložil do nového čítania, ak by mal byť prijatý len s podporou hlasov Le Penovej strany.

AFP s odvolaním na tvrdenia nemenovaných zdrojov píše, že viacerí ministri vrátane ministra zdravotníctva Auréliena Rousseaua, ministerky pre vyššie vzdelanie Sylvie Retailleauovej a ministerky pre bývanie Patrice Vergrieteovej pohrozili odstúpením z funkcie.

Ministerský zdroj neskôr potvrdil pre francúzsky denník Le Figaro, že Rousseau v utorok večer doručil svoju demisiu premiérke Élisabeth Borneovej, ktorá ale nepovedala, či rezignáciu príjme.

Proti imigračnému zákonu sa postavilo vyše 50 mimovládnych organizácii vrátane francúzskej Ligy pre ľudské práva (LDH), ktoré v spoločnom vyhlásení uviedli, že ide o „najregresívnejší zákon za posledných 40 rokov, pokiaľ ide o práva a životné podmienky cudzincov vrátane tých, ktorí už dlho žijú vo Francúzsku“.

Horná komora parlamentu – Senát – zákon o prisťahovalectve schválila už vopred.