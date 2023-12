EÚ sa po rokoch snáh zhodla na nových migračných pravidlách

Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. Oznámila to v stredu ráno Európska komisia a španielske predsedníctvo v Rade EÚ. Tá vysvetľuje, že cieľom reformy je obmedziť neregulárnu migráciu do EÚ.

Reformu ešte musí schváliť plénum Európskeho parlamentu a tiež členské štáty, ale podľa DPA by malo ísť len o formalitu. V budúcnosti by sa v rámci reformy mali zaviesť jednotné postupy na vonkajších hraniciach EÚ. Prísnejšie by mali byť posudzovaní migranti prichádzajúci z krajín, ktoré sa považujú za relatívne bezpečné.

Návrh podľa agentúry AFP tiež počíta s vytvorením zadržiavacích zariadení pre migrantov, kde by mali ostávať až do rozhodnutia o azyle. Zrýchlia sa aj deportácie migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o udelenie azylu.

Vytvoriť sa má mechanizmus solidarity s krajinami na juhu Únie, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom. DPA vysvetľuje, že ak jednotlivé štáty nebudú chcieť prijať migrantov v rámci ich prerozdeľovania, budú musieť preťaženým štátom poskytovať inú formu podpory, napríklad finančnú.