Na snímke je vidieť, ako muži – údajne pôvodom z krajín bývalého Sovietskeho zväzu – prisahajú vernosť Ruskej federácii. Následne dostávajú do ruky príkaz, aby sa bezodkladne dostavili na miestny vojenský komisariát. Nakoniec spoločne zaspievajú ruskú hymnu.

Rusko musíte milovať, inak vás označia z rusofóba Video O Rusku pre Pravdu hovorí Vladimír Šucha, šéf Zastúpenia Európskej komisie (EK) na Slovensku.

„Noví občania Ruskej federácie prisahali, že budú dodržiavať ústavu a zákony Ruskej federácie,“ napísala polícia v druhom najväčšom ruskom meste. „Na základe toho prítomní zástupcovia vojenských komisií …odovzdali tým, ktorí zložili prísahu, povolávacie rozkazy na nástup vojenskej služby,“ dodala.

Správa petrohradskej polície našla hlasnú odozvu v ruských médiách. Tá v minulých dňoch informovala tiež o prípade, keď súd v Čeljabinsku zbavil ruského občianstva dvoch migrantov kvôli tomu, že sa po získaní občianstva nedostavili na vojenskú správu, kde by mohli byť povolaní do vojny proti Ukrajine.

Čítajte aj Bývalý vagnerovec bude svedčiť v Haagu. Bol svedkom krvilačných vojnových zločinov aj operácií v roku 2014

Denník Kommersant uviedol, že od októbra v Rusku platí zákon, ktorý umožňuje previnilca zbaviť udeleného ruského občianstva v 60 prípadoch, ako je sabotáž, dezercia, verejné výzvy na rozpútanie agresívnej vojny či pokus o vraždu štátneho predstaviteľa. Strata občianstva hrozí aj za „politické“ delikty, ako je „diskreditácia“ ozbrojených síl či šírenie „lživých“ informácií o armáde, dodal server Meduza.

Čítajte aj Ruska chcela len mier, dostala sedem rokov väzby. Pri vypočúvaní nechýbala tyrania

Ruský prezident Vladimir Putin nedávno vyzýval na vstup do armády tiež cudzincov, ktorým za to ponúkol možnosť ľahšieho získania ruského občianstva. Podľa pozorovateľov sa chce Putin vyhnúť novej vlne mobilizácie minimálne do prezidentských volieb plánovaných na 15. až 17. marca budúceho roka. Posledná mobilizácia na jeseň roku 2022 v Rusku prechodne vyvolala paniku a masovú emigráciu do zahraničia, pripomenula agentúra DPA.