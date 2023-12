Hamas tvrdí, že počet mŕtvych vo vojne v Gaze presiahol 20-tisíc

Údaje nie je možné nezávisle overiť. Medzi mŕtvymi je údajne 8-tisíc detí a 6 200 žien. Zranenie utrpelo 52 600 Palestín­čanov.

Konflikt zúri už viac než dva mesiace. Vypukol 7. októbra, keď militanti z Hamasu masívne zaútočili na južný Izrael a zabili tam približne 1 200 ľudí, prevažne civilistov. Uniesli tiež okolo 240 ľudí ako rukojemníkov.

Izrael zareagoval odvetnou vojenskou operáciou v palestínskom Pásme Gazy, kde Hamas vládne. Izrael uvádza, že jeho cieľom je pri pozemnej operácii a bombardovaním zlikvidovať hnutie Hamas, aby sa podobný masaker ako ten zo 7. októbra už nezopakoval.

Izraelská armáda v stredu oznámila, že za uplynulý deň v Pásme Gazy zasiahla ďalších 300 cieľov. Zapojené do akcie boli ako pozemné jednotky, tak letectvo a námorníctvo, informoval spravodajský web The Times of Israel (ToI).

Hamas medzitým uviedol, že jeho líder Ismáíl Haníja prišiel do Káhiry, kde bude o vývoji vojny rokovať s egyptskými predstaviteľmi. Podľa Bieleho domu sú rokovania o možnej prestávke v bojoch, ktorá by umožnila prepustenie ďalších rukojemníkov držaných Hamasom, „veľmi seriózne“.