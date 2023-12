Hamas odmietol návrh na týždňové prímerie v Gaze výmenou za 40 rukojemníkov

Informoval o tom denník The Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na egyptských predstaviteľov, ktorí sa podieľajú na sprostredkovaní týchto rokovaní v Káhire a podľa ktorých si Hamas kladie ako podmienku na akékoľvek vyjednávanie, aby najprv stíchli zbrane.

Na rokovanie do Egypta v stredu pricestoval líder Hamasu Ismáíl Haníja, ktorý zrejme býva v Katare. Práve Káhira a Dauha zohrali kľúčovú úlohu pri sprostredkovaní minulých rokovaní medzi Hamasom a Izraelom, ktoré viedli k týždennému pokoju zbraní na konci novembra. Haníja na rokovaní so zástupcami egyptskej spravodajskej služby podľa zdrojov WSJ povedal, že do Káhiry prišiel, aby dosiahol prímerie a väčšiu humanitárnu pomoc pre Pásmo Gazy, ale že Izrael musí pred akýmkoľvek rokovaním o prepustení rukojemníkov najskôr zastaviť svoje bojové operácie.

Izrael hovorí, že svoju vojenskú kampaň nepreruší a že táto podmienka Hamasu nie je východiskom na rokovania. Jeho armáda v týchto dňoch stupňuje operácie v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, kde sa podľa nej pravdepodobne skrýva vojenské vedenie Hamasu, poznamenal WSJ. Izrael vedie proti Hamasu, ktorý v Pásme Gazy vládne, vojnu v odvete za krvavé útoky zo 7. októbra s cieľom toto islamistické hnutie úplne zničiť.

Rokovania o rukojemníkoch sa mali prvýkrát zúčastniť aj zástupcovia skupiny Palestínsky Islamský džihád, spojenca Hamasu, ktorá tiež vyhlásila, že Izrael musí pred začiatkom rokovaní najskôr vyhlásiť prímerie. Islamský džihád navyše požaduje, aby Izrael výmenou za viac ako 100 rukojemníkov, ktorí zostávajú v Gaze, prepustil všetkých jeho palestínskych väzňov, ktorých sú tisíce. Bojovníci Islamského džihádu, ktorý Spojené štáty rovnako ako Hamas označili za teroristickú organizáciu, sa 7. októbra zúčastnili na útokoch na Izrael a vzali vlastných rukojemníkov.

Podľa egyptských predstaviteľov odmietnutie ponuky zo strany Hamasu neznamená neúspech v rokovaniach, ale skôr snahu vyvinúť tlak na Izrael, aby ponúkol ďalšie ústupky. Podľa skorších informácií zo zdrojov WSJ Hamás požadoval prerušenie bojov na dva týždne. Vojenské krídlo Hamasu na žiadosť denníka o komentár nereagovalo, hovorca izraelskej vlády sa k veci odmietol vyjadriť.