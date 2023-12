Lavrov označil Nemecko za zlodejskú bandu

Nemecká prokuratúra v stredu navrhla zabaviť 720 miliónov eur zo mrazených ruských fondov. Urobila tak kvôli pokusu jedného zo subjektov, na ktorý sú uvalené sankcie, získať svoje peniaze späť z účtu v nemeckej banke vo Frankfurte nad Mohanom. Išlo o platobnú spoločnosť National Settlement Depository vlastnenú moskovskou burzou.

Lavrov prichádza predniesť svoj prejav v OSN (Archívne video)

Video

Únijné štáty v rámci sankcií proti Rusku, ktoré zaviedli po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári, zmrazili ruským subjektom majetok za desiatky miliárd eur.

Subjekt, ktorý je postihnutý sankciami, s týmto majetkom nemôže nakladať, avšak ani únijné štáty ho nemôžu speňažiť alebo si ho privlastniť. To by sa stalo len v prípade zabavenia. Ak by prokurátori so svojou žiadosťou uspeli, mohli by so spomínanou sumou nemecké úrady voľne nakladať.