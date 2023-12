Choďte na front vy, odkázali Putinovi matky a manželky mobilizovaných

Výzvu zverejnili na telegramovom kanáli Cesta domov.

„Vladimir Vladimirovič, k čomu ste doviedli ľudí? Nám Rusom pod vaším vedením nezostala žiadna nádej. Ukončite ŠVO (špeciálnu vojenskú operáciu, ako agresiu proti Ukrajine označuje Kremeľ – pozn. red.), sadnite si za rokovací stôl. Aká že, do čertovej matere, denacifikácia a demilitarizácia? Rozumiete vy sám, čo hovoríte? Zakaždým, keď vyslovujete tieto slová, ľudia hynú. Nechajte nás pokojne žiť! Alebo choďte sám na front a sám zomrite,“ dodali manželky a matky mobilizovaných vo svojej výzve.

Ruská zima. Mobilizovaní trénujú boj aj v snehu a ľade Video Mobilizovaní ruskí vojaci sa na vojnu na Ukrajine pripravujú v zimných podmienkach, aké panujú v Orenburgskej oblasti. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

K odkazu adresovanému hlave štátu pripojili aj deväťminútové video, v ktorom Alexandr z Voroneža, ako sa 27-ročný muž vo vojenskej uniforme predstavil, tiež vyzýva na ukončenie vojny.

Alexandr, ktorý na ukrajinských bojiskách strávil už bezmála rok, hovorí, že mobilizovaní sú unavení, trpia neliečenými zdravotnými problémami a prakticky nedostávajú voľno. Velitelia ich iba zriedka púšťajú domov na dovolenku, na ktorú by oficiálne mali mať nárok.

"Väčšina mobilizovaných chce mier, väčšina občanov ho chce rovnako ako mobilizovaní. A mobilizovaní ho chcú asi 100-krát viac ako obyčajní civilisti,“ hovorí Alexandr.

Mobilizácia! Takto prebieha výcvik ruských odvedencov Video Výcvik odvedencov pri čiastočnej mobilizácii v Rusku. / Zdroj: Ruské ministerstvo obrany

Telegramový kanál manželiek a matiek mobilizovaných Cesta domov so stovkami aktivistiek v desiatkach ruských miest má 35-tisíc abonentov. Spočiatku nešíril žiadne protivojnové nálady. Príbuzní mobilizovaných podporovali Putinovu inváziu, požadovali však spravodlivú rotáciu, aby ich blízkych, ktorých odviedli v rámci čiastočnej mobilizácie od jesene minulého roka, nahradili čerstvé sily. To, že tento týždeň prvý raz vyzvali šéfa Kremľa, aby vojnu ukončil, podľa portálu Agenstvo.Novosti svedčí o ich radikalizácii.

Putin, ktorého v marci čakajú prezidentské voľby, podľa expertov dovtedy ďalšiu vlnu nepopulárnej mobilizácie určite nevyhlási. Velitelia rezervistom na bojiskách hovoria, že do civilu ich pustia, až keď sa vojna skončí.

Mnohí z 300-tisíc mobilizovaných sa však konca vojny nedožijú. O výške strát v ich radoch, čo je prísne strážené tajomstvo, sa minulý týždeň preriekol sám Putin. Prezident uviedol, že v bojovej zóne zostáva stále 244-tisíc mobilizovaných, pričom do civilu z dôvodu dosiahnutia vekového limitu, zo zdravotných alebo iných dôvodov bolo prepustených 41-tisíc osôb. Z tejto bilancie vyplýva, že 15-tisíc rezervistov, ktorí nie sú na fronte a ani ich neprepustili do civilu, je s najväčšou pravdepodobnosťou mŕtvych. Znamenalo by to, že z tristotisíc mobilizovaných už každý dvadsiaty padol.