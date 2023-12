Predstavím sa, som David. Vždy som chcel zabíjať... Zanechal strelec z Prahy svoj manifest?

Na sieti Telegram fungoval účet s menom David Kozák, kde sa autor v ruštine v azbuke vyjadruje o túžbe zabíjať. Už je deaktivovaný. Môže to byť účet strelca z Prahy, ktorý zabil najmenej pätnásť ľudí, vrátane svojho otca. Nie je to však oficiálne potvrdené.

Podľa serveru iDnes českí policajti ale potvrdili, že si na sociálnej sieti písal zápisky, ktoré naznačujú, že vraždenie plánoval. Policajný prezident Martin Vondrášek uviedol, že „sa inšpiroval obdobnou hroznou udalosťou v zahraničí“. Telegramový účet s menom David Kozák spomína ako inšpiráciu Alinu Afanaskinovú, 14-ročné dievča, ktoré 7. decembra 2023 v ruskom Brjansku zabila jedného študenta a päť ľudí zranila. Po tomto čine spáchala samovraždu.

Takto vyzeral spomínaný telegramový účet, ktorý je už nedostupný.

strelec z Prahy, Telegram, screenshot Preklad príspevku na sieti Telegram, účet mohol patriť strelcovi z Prahy Dovoľte mi predstaviť sa, volám sa David Chcem strieľať v škole a možno aj spáchať samovraždu, Alina Afanaskina mi pri tom pomohla. Vždy som chcel zabíjať, myslel som si, že sa zo mňa v budúcnosti stane maniak. Keď potom Ilnaz strieľal, uvedomil som si, že je lepšie robiť masové vraždy ako sériové. Sedel som… Čakal… Sníval… Chcel… no Alina sa stala poslednou bodkou. Akoby mi včas prišla na pomoc z neba. Tento kanál bude na dlhý čas zatvorený, aj keď som ho pôvodne chcel otvoriť, ale potom som si prečítal pokyny, že by ho bolo lepšie odkryť niekoľko hodín pred streľbou. To asi urobím. Tento kanál je denník, kde budem rozprávať o svojom živote pred streľbou.

Aj keď nie je podľa serveru idnes.cz potvrdené, či to je pravý profil vraha, policajný prezident nepriamo naznačil, že by to mohol byť. Prvý príspevok dal von 9. decembra 2023 a začínal sa slovami: „Toto je môj denník o tom, ako som sa rozhodol pre schoolshoting (streľbu v škole)“. Denník je však podľa českého serveru písaný azbukou a človek, ktorý ho písal, musel byť podľa rusistu Ondreja Soukupa rodený hovorca, napríklad aj kvôli dialektu, ktorý použil.