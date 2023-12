KĽDR zrejme spúšťa nový reaktor, môže byť zdrojom plutónia do jadrových zbraní

Kim ukázal monštrum. Pozrite si raketu, ktorá zasiahne aj USA Video

Podľa jej pozorovania chladiaci systém nového reaktora začal vypúšťať teplú vodu, píše agentúra Reuters. To by mohlo znamenať, že reaktor dosiahol „kritikalitu“, čo je jedna z fáz jeho spustenia. Nový reaktor by mohol pomôcť KĽDR s navýšením produkcie plutónia. MAAE nemá v KĽDR svojich inšpektorov a dianie tak pozoruje len z diaľky.

Šéf MAAE Rafael Grossi uviedol, že agentúra pozoruje zvýšenú aktivitu v komplexe. Od polovice októbra analytici agentúry pozorovali silný prúd vody z chladiaceho systému nového ľahkovodného reaktora. Na základe posledných pozorovaní sa domnievajú, že sa jedná o teplú vodu. „Vypúšťanie teplej vody poukazuje na to, že reaktor dosiahol kritikalitu,“ uviedol vo vyhlásení Grossi, ktoré agentúra zverejnila vo štvrtok večer.

V komplexe KĽDR už využíva jeden menší reaktor s výkonom piatich megawattov, ktorý slúžil Severnej Kórei ako zdroj plutónia pre jej jadrový program. Sprevádzkovanie výkonnejšieho ľahkovodného reaktora by umožnilo KĽDR túto produkciu navýšiť.

MAAE tiež uviedla, že nemá dostatočné informácie o bezpečnosti prevádzky reaktora, ktorý môže poslúžiť Severnej Kórei ako zdroj plutónia na výrobu jadrových zbraní. „Bezpečnosť by samozrejme mala byť prvoradou otázkou pri začatí činnosti nového reaktora,“ uviedol Grossi.

MAAE nemá od roku 2009 v KĽDR svojich pozorovateľov. Jadrové aktivity Severnej Kórey tak hodnotia z iných zdrojov, napríklad satelitných snímok. Bez prístupu k reaktoru MAAE nemôže oficiálne potvrdiť jeho prevádzku.

Grossi pripomenul, že vybudovaním a sprevádzkovaním jadrového reaktora Severná Kórea porušuje rezolúcie OSN, ktoré jej takú aktivitu zakazujú. Pchjongjang vyzval, aby umožnil vstup do krajiny inšpektorom MAAE.