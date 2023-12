Strieľaj na mňa, kričal novinár po útočníkovi z Prahy: Ľudia zamrzli, boli ľahkým terčom

V rozhovore pre Novu popísal okamihy, z ktorých mrazí a dokonca sa mu podarilo zachytiť strelca na streche budovy filozofickej fakulty.

Streľba v Prahe: Študenti na rímse, výstrely zo strechy, všade množstvo policajtov Video

Podľa vlastných slov sa na mieste streľby ocitol náhodne. „Minul som filozofickú fakultu, počul som streľbu, rýchlo som sa otočil. Vedel som, že sa pátra po strelcovi, ktorý má zbraň. Bol som pripravený, chcel som ísť, pretože bolo jasné, že sa strieľa vo fakulte. Nabehli tam nejakí kriminalisti, začali evakuovať študentov. S tým som im pomáhal, pretože v tej chvíli tam bolo naozaj málo tých policajtov. Ľudia nechceli ani veriť, že sa niečo také deje,“ uviedol v rozhovore.

Podľa jeho slov sa ľudia, ktorí utekali fakulty, zľakli a na čosi podobné neboli pripravení a nemohli jej uveriť. „Niektorí ľudia mali jednoducho zdrevenené nohy. Nešlo s nimi vôbec pohnúť. Takže som tým kriminalistom pomáhal evakuovať. Začali sa tam okamžite schádzať hliadky. Sedí to, že tie hliadky tam boli do niekoľkých minút. To fakt môžem potvrdiť. Išli hneď do fakulty hľadať toho strelca. Ja som pomáhal tým ľuďom, utiekli sme k Rudolfinu. Vedľa mňa bol kriminalista, ktorý mal policajnú vysielačku. Videli sme strelca. Tak sme odovzdávali polícii opis strelca,“ uviedol.

Polícia podľa Formana mala zviazané ruky, nemohla na útočníka nabehnúť otvorenou paľbou, jednotky sa museli kryť. Tým pádom mal strelec veľa času strieľať na ľudí nielen vo vnútri fakulty, ale aj aj vonku na tých, ktorí utekali do bezpečia. „Keď vyliezol na strechu, tak strieľal aj na utekajúcich ľudí. Strieľal aj po policajtoch. Videl som, že policajti dole nemôžu nič vidieť. Mal výbornú streleckú pozíciu, musel si útok dlho pripravovať,“ uviedol.

Podľa slov Formana útočník použil pri svojom krviprelievaní útočnú pušku ZEV-30. „Ide o zbraň, ktorá sa dá legálne kúpiť na zbrojný preukaz. Otázkou je, či on tú zbraň niekomu neukradol. To je na polícii, aby to vysvetlila,“ uviedol a dodal, že miesto svojho besnenia mal vopred vytipované a vedel, ako sa pohybovať a ako strieľať. „Mal pre to prispôsobenú aj pušku, mal na nej optiku, tá ZEV-30 v kalibru .308 Winchester dokáže prestreliť aj policajnú balistickú ochranu. Obrovský obdiv, pretože policajti túto informáciu vedeli, a aj tak s ním šli bojovať,“ povedal.

Forman vo videu, ktoré na mieste urobil, v jednom momente kričí na útočníka, aby strieľal na neho a nie na bezbranných ľudí na ulici. Urobil tak preto, lebo bol na dobrom mieste a krytý. „Tí ľudia, ktorí utekali z fakulty, boli ľahký terč. A ja som naňho kričal, nech strieľa mojím smerom, pretože ja som bol v zákryte,“ dodal.

Strelec, ktorý na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe zabil 14 ľudí a 25 zranil, z toho desať ťažko, pred niekoľkými dňami pravdepodobne zabil aj muža a jeho dvojmesačné bábätko v lese v Klánoviciach na okraji českej metropoly. Po páchateľovi polícia pátrala už predtým, než sa dopustil hrozného činu v hlavnej budove školy, keďže v obci Hostouň na Kladensku zabil svojho otca.