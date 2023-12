Izraelský rukojemník zomrel v zajatí, jeho manželku má Hamas stále v rukách

Izraelčan Gadi Haggai, 73-ročný obyvateľ kibucu Nir Oz, ktorý mal aj americké občianstvo a počas útoku palestínskych radikálov 7. októbra bol unesený do Pásma Gazy, je po smrti. S odvolaním sa na oznámenie kibucu o tom informoval spravodajský web The Times of Israel.