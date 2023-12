Izraelský útok zabil 76 členov rozvetvenej rodiny, uviedli záchranári

Piatkový úder na jednu z budov v meste Gaza bol jedným z najkrvavejších od začiatku súčasnej vojny medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, povedal podľa agentúry AP hovorca oddelenia civilnej obrany v Pásme Gazy Mahmúd Bassal.

Podľa čiastočného zoznamu obetí, ktorý poskytol Bassal, prišli pri tomto údere o život ľudia najmenej zo 16 domácností, ktoré patria do rodiny Mughrábíov. Medzi mŕtvymi sú aj ženy a deti.

Pri nálete podľa Bassala zomrel aj Isam Mughrábí, dlhoročný pracovník Rozvojového programu OSN, jeho žena a ich päť detí. „Strata Isama a jeho rodiny nás hlboko zasiahla. OSN a civilisti v Gaze nie sú terč,“ uviedol šéf Rozvojového programu Achim Steiner. „Táto vojna amusí skončiť,“ podčiarkol.

Médiá v sobotu tiež upozornili, že Izrael vyzval ľudí prebývajúcich v jednom z utečeneckých táborov v strednej časti Pásma Gazy, aby sa v záujme svojej vlastnej bezpečnosti presunuli do mesta Dajr Balah. Mesto pritom v noci na sobotu čelilo náletom, uviedla agentúra AFP.

„Kam by sme mali ísť? Žiadne bezpečné miesto nie je,“ povedal agentúre Reuters miestny zdravotník Zajd. „Hovoria ľuďom, aby sa vydali do Dajr Balahu, ktorý od rána do večera bombardujú,“ vyhlásil tento otec šiestich detí.