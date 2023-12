Ukrajinci dali zbohom ruskému kalendáru a posunuli si Vianoce na náš termín

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal príslušný zákon ešte v júli. Odôvodnil to tým, že doterajší termín bol „ruským dedičstvom nanúteným Moskvou“ a „Ukrajinci neúnavne a úspešne bojujú o svoju vlastnú identitu“. Ukrajinci tak majú oficiálne Vianoce 25. decembra prvýkrát od roku 1917.

Video

Fundraisingová Platforma UNITED24 zverejnila video, v ktorom deväť ukrajinských vojakov a vojačiek spieva slávne vianočné piesne vrátane „Happy Xmas (War Is Over)“, „Have Yourself a Merry Little Christmas“, „Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!“ a „I'll Be Home for Christmas“. Sú to verzie upravenými textami, ktoré majú ľuďom pripomenúť pokračujúcu vojnu a dôležitosť globálnej podpory pre Ukrajinu. Zdroj: UNITED24/mlnk.team / Zdroj: UNITED24/mlnk.team